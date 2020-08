Chùm ảnh: Người phụ nữ gắn bó với nghề... đập tivi

Đúng 10 giờ sáng mỗi ngày tại góc đường Vĩnh Viễn ­- Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM), người ta lại thấy một nguời phụ nữ cặm cụi mưu sinh bên đống đồ linh kiện tivi cũ. Người phụ nữ đó là bà Cao Thị Thủy (76 tuổi), một người đã gắn bó với công việc thu mua tivi cũ, sau đó đập ra để bán linh kiện kiếm sống suốt hơn 20 năm qua ở Sài Gòn.



Bà Thủy vốn là người ở Cái Bè, Tiền Giang. Bà có 10 người con, 8 đứa con đầu đã lập gia đình nhưng cũng không mấy khá giả nên không giúp bà được gì nhiều, người con út của của bà đã mất cách đây 3 năm, còn lại người con thứ 9 là anh Huỳnh Phương Tâm bị bệnh thần kinh dạng nhẹ vẫn theo phụ giúp mẹ trong công việc mỗi ngày.



Hàng ngày, nhiều người tìm đến bà Thủy để bán những chiếc tivi cũ, bà thu mua lại và tháo hết các phần linh kiện bên trong, linh kiện nào còn dùng được thì sẽ bán lại cho những người cần.



Những linh kiện thường được giữ lại để bán là các bo mạch, loa, dây đồng...Với mỗi cặp loa bà bán lại giá khoảng 20 nghìn đồng, bo mạch khoảng 40 đến 60 nghìn đồng, vỏ tivi thì bà được người ta cân lại giá 4 nghìn đồng một ký.



Tùy theo số lượng tivi thu mua được mỗi ngày, ít thì 2-3 cái, nhiều thì cả chục. Trung bình mỗi ngày hai mẹ con bà thu nhập được hơn 200 nghìn đồng.



Bà Thủy bảo đây là nghề mang tính may rủi rất cao, bởi lẽ khi mua lại một chiếc tivi cũ thì chỉ nhìn bên ngoài mà định giá, lúc nào may gặp được món hàng tốt thì lời được nhiều, không may thì huề vốn hoặc lỗ cũng là chuyện thường tình.



Những vị khách hàng thân thuộc của bà Thủy thường là chủ tiệm sửa linh kiện điện tử hay các sinh viên kỹ thuật. Vì bà bán rẻ, lại thật tình nên ai nấy cũng đều muốn ủng hộ khi có việc cần đến.



Anh Huỳnh Phương Tâm (bìa phải) dù bị bệnh nhưng hằng ngày vẫn theo phụ bà Thủy những công đoạn rả tivi.



Chồng bà Thủy (bìa phải) tuổi đã cao, sau lần bị tai nạn để lại di chứng ở chân nên không còn đi làm, bà Thủy trở thành lao động chính trong gia đình.



Ngày nào cũng vậy, tầm hơn 17 giờ, bà và con trai lại đẩy xe linh kiện trở về nhà kết thúc một ngày kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn.