5 đề cử chính thức và 3 biểu dương Fair Play 2021 .Futsal Việt Nam gây xúc động với khán giả thế giới Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã rất nỗ lực trong cuộc chơi futsal World Cup 2021 trước các đối thủ rất mạnh của thế giới. Họ cùng siết tay nhau đoàn kết vượt qua những trở ngại trong mùa dịch COVID-19 và luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường với hình ảnh lan tỏa không chỉ với người hâm mộ Việt Nam mà cả thế giới. Futsal Việt Nam lan tỏa hình ảnh không chỉ với lối chơi fair play đầy quyết tâm mà còn tạo ra nhiều cảm xúc lớn với người hâm mộ và thế giới. Ảnh: CTV • Tuyển thủ Trọng Hoàng bán đấu giá huy chương vàng SEA Games 30 và áo thi đấu vòng loại World Cup Chiếc huy chương vàng là kỷ vật vô giá cùng áo đấu vòng loại World Cup của mình đã được tuyển thủ Trọng Hoàng bán đấu giá, thu về số tiền lớn giúp trẻ em nghèo TP.HCM trong cơn đại dịch COVID-19. • Tiền đạo Đình Tùng can ngăn cầu thủ đòi hành hung trọng tài Trận Thanh Hóa tiếp khách TP.HCM những phút cuối, cầu thủ đội khách phản ứng dữ dội, lao vào quây tổ trọng tài đòi ăn thua đủ. Ngay lập tức, tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa) lao đến can ngăn cầu thủ đội khách, nhất là thủ môn Thanh Thắng, không để xảy ra hình ảnh xấu trên sân cỏ. • Trợ lý Vũ Hồng Việt sơ cứu chấn thương cho cầu thủ Indonesia tại AFF Cup Phút 64, hậu vệ Mangkualam đón đường chuyền của đồng đội Indonesia không may trượt chân bị đau và không thể tự đứng lên. Tình huống diễn ra ngay trước khu vực kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức, trợ lý Vũ Hồng Việt đã chạy vào sân sơ cứu giúp cầu thủ đội bạn, trước khi lực lượng y tế Indonesia có mặt. Đáng chú ý, trận này Indonesia đá đau nhiều cầu thủ Việt Nam nhưng trợ lý của đội tuyển đã không ngần ngại giúp đối thủ khi gặp nạn. • Tiền vệ Trần Minh Vương và nghĩa cử với đồng nghiệp nữ mắc bạo bệnh Nữ cầu thủ Trần Thị Hạnh (CLB Phong Phú Hà Nam) phải giã từ bóng đá vì bạo bệnh và về nhà để cha mẹ chăm sóc. Trước nỗi buồn và mất mát của đồng nghiệp nữ, Minh Vương đã chia sẻ bằng lá thư tay, quà cùng hiện kim để động viên đồng nghiệp nữ. Hình ảnh trên đã lan tỏa đến nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước. Ngoài ra, ban tổ chức còn biểu dương chị Lưu Thúy Mai đang sinh sống tại Singapore đã nấu ăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup. Biểu dương cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng và nhà báo Trần Hải (Thể thao & Văn hóa) trong mùa dịch COVID-19 đã ngày đêm tiếp sức cho người dân ở khắp TP.HCM bằng những chuyến hàng, thực phẩm cứu trợ rất thiết thực trong mấy tháng ròng rã.