Khác với vẻ im ắng của phố phường vào những ngày giãn cách xã hội, gia đình của chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (26 tuổi) ngụ quận 4, TP.HCM từ già đến trẻ đang ngày đêm làm hàng ngàn tấm chắn giọt bắn phòng dịch COVID-19 để gửi cho các y bác sĩ trong tâm dịch cũng như những chiến sĩ công an làm việc tại các chốt kiểm soát dịch....





Chị Thanh (bên trái) cho biết, chị cũng là bác sĩ tham gia phòng chống dịch nhưng vì đặc thù công việc nên chỉ ở trung tâm để làm xét nghiệm các mẫu đưa về. Hiểu được những khó khăn, nguy hiểm của y bác sĩ đang làm nhiệm vụ, chị Thanh đã khởi sướng cho cả nhà tham gia làm tấm chắn ngăn giọt bắn, giúp các y bác sĩ phần nào được an toàn hơn khi làm việc. Được biết, đây là lần thứ 2 gia đình chị cùng nhau làm tấm chắn ngăn giọt bắn, lần đầu vào đợt dịch tháng 4-2020.





Mỗi ngày, từ 8 giờ sáng, người thân trong gia đình chị Thanh bắt đầu làm việc. "Khi mới làm, mỗi ngày gia đình chỉ tạo ra khoảng 80 đến 100 chiếc, nhưng sau này khi có kinh nghiệm, các thành viên chia nhau mỗi người một việc và tạo nên một "dây chuyền sản suất" thì sản phẩm bắt đầu nhiều hơn" - chị Thanh chia sẻ.





Những tấm chắn được làm từ nhựa sau khi được cắt định hình sẽ được đục lỗ để đóng dây đeo. Trong quy trình làm, những người đàn ông sẽ đảm nhận việc nặng, phụ nữ thì làm những công đoạn chi tiết, tỉ mỉ hơn, còn trẻ con thì phụ đóng gói sản phẩm.





Bà Phạm Thị Thơm (53 tuổi), mẹ chị Thanh tỉ mẫn vuốt dây đeo vào nếp dọc theo tấm chắn. Bà cho biết, "Thấy Thanh làm công việc có ích cho cộng đồng, là người làm mẹ, tôi cảm thấy rất vui và tự hào, giúp con được lúc nào thì hay lúc ấy".





Không chỉ riêng người lớn, các cháu của bà Thơm còn giúp lau chùi, sắp xếp và đóng gói sản phẩm. "Em cảm thấy rất tự hào vì mình đã góp được một phần công sức vào công cuộc chống dịch" - em Nguyệt Thi (bìa trái) chia sẻ.





Một chiếc tấm chắn hoàn thành trải qua khoảng 6 công đoạn. Công đoạn đóng nút trên dây đeo dành cho các chị em phụ nữ vì nó khá nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tính tỉ mỉ.





Dây đeo được làm từ chất liệu xốp, nhẹ, có thể dễ dàng đóng nút và điều quan trọng là sự mềm mại tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng.





Một tấm chắn hoàn thành được dán khẩu hiệu chống dịch và logo để tri ân các nhà tài trợ. Trung bình mỗi ngày gia đình chị Thanh làm từ 1.000 - 1.200 tấm chắn.





Bé Tây (con trai chị Thanh) được mẹ đeo tấm chắn. Cả nhà chị Thanh có 14 thành viên mỗi ngày cùng nhau làm tấm chắn. Bé Tây là thành viên nhỏ nhất nhà, bé thường xuyên cùng ngồi lại với đại gia đình để pha trò, múa hát.





Đến nay, gia đình đã làm được khoảng 7.000 tấm chắn, trong đó đã trao tặng hơn 6.500 tấm cho các y bác sĩ tại bệnh viện, trung tâm y tế quận Gò Vấp, HCDC, các chiến sĩ công an, tình nguyện viên tại các chốt kiểm dịch....





Cả nhà chị Thanh hy vọng rằng những tấm chắn giọt bắn khi đến tay các lực lượng sẽ tiếp thêm cho họ động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.