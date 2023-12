Voucher hết hạn sử dụng, lỗi tại ai?

Trong ngày sinh nhật Mai Hoa, mọi người trong công ty góp tiền mua 1 món quà tặng. Món quà được đựng trong hộp rất to.

Mai Hoa nhận quà và thắc mắc:

- Không biết bên trong là cái gì mà hộp to thế?

Tú Xuyên- đồng nghiệp nói nhỏ:

- Chắc là thỏi son xịn sò mà bà mơ ước?

Mai Hoa về nhà không mở quà ra xem vì nghĩ son mình còn nhiều, thôi cất cái hộp để dành khi nào dùng sau.

….

6 tháng sau, Mai Hoa mở quà ra dùng nhưng bên trong không phải thỏi son như đồng nghiệp nói mà là voucher 30 triệu đồng đi nghỉ dưỡng. Mai Hoa đi nghỉ dưỡng, lúc đưa voucher, nhân viên cửa hàng cho biết voucher Mai Hoa được tặng đã hết hạn 1 tháng, hiện tại không có giá trị sử dụng nữa.

Mai Hoa vừa tức vừa tiếc, lên kể cho Tú Xuyên và Thủy Tiên là các đồng nghiệp thân thiết:

“Bà Tú Xuyên nói với tôi là thỏi son nên tôi để tới giờ mới mở quà. Cái công ty phát hành voucher này kỳ cục quá, sao lại phát hành voucher có hạn sử dụng để người được tặng phải chịu thiệt, lẽ ra voucher không nên để hạn sử dụng. Mình có kiện được công ty này để đòi bồi thường không?”.

Tú Xuyên: “Tôi nói là thỏi son để khi bà mở quà cho nó bất ngờ. Không nghĩ là bà không mở quà. Bà không mở để voucher hết hạn là do bà, giờ bà kiện ai được!”

Thủy Tiên: “Lỗi là do bà ý, Tú Xuyên.Tại bà nói thỏi son nên người ta mới không mở quà, bây giờ để voucher hết hạn uổng không cơ chứ. Lần sau không nên nói đùa kiểu đó nha".

Đây là một tình huống có thật mà chúng tôi gặp được trong quá trình tiếp bạn đọc tại Báo. Tuy nhiên câu chuyện đã được chúng tôi mã hóa để giữ thông tin của bạn đọc.

Theo bạn lỗi do ai? Do Mai Hoa hay do Tú Xuyên, hay công ty phát hành voucher?

Bạn hãy cho ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!