Vụ bị khởi tố vì lấy vợ tuổi 15: Công an đình chỉ điều tra bị can với người chồng 09/06/2026 09:08

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho rằng do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can trong vụ bị khởi tố vì lấy vợ tuổi 15.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với NMĐ (24 tuổi), liên quan vụ "bị khởi tố vì lấy vợ tuổi 15" mà Báo Pháp Luật TP.HCM từng thông tin.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Đ (sinh năm 2002) quen biết và nảy sinh tình cảm với NTTN (sinh năm 2005). Khi đó Đ đã đủ 18 tuổi, còn N mới 15 tuổi.

Trong thời gian yêu nhau, hai người tự nguyện quan hệ tình dục và N mang thai. Sau khi biết chuyện, Đ báo với gia đình. Hai bên gia đình đều đồng thuận, cho N về sống cùng gia đình Đ như vợ chồng dù chưa đủ điều kiện đăng ký kết hôn.

Tháng 5-2021, N sinh con gái đầu lòng và cả hai tiếp tục chung sống đến nay, cùng chăm sóc con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với NMĐ. Ảnh: TRẦN MINH

Đầu năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác cho rằng Đ đã quan hệ tình dục với N khi N chưa đủ tuổi theo luật định. Từ đơn tố giác này, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.

Quá trình điều tra xác định thời điểm xảy ra hành vi, Đ là người đã thành niên, còn N chưa đủ 16 tuổi. Kết quả giám định ADN cũng xác định Đ là cha ruột của cháu bé được sinh ra từ mối quan hệ giữa hai người.

Tháng 10-2025, Đ bị khởi tố bị can về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tháng 3-2026, Đ nhận được cáo trạng truy tố Đ về tội này theo điểm a, d khoản 2 Điều 145 BLHS (có khung hình phạt từ 3-10 năm tù).

Tại cơ quan điều tra, Đ thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng ghi nhận nhiều tình tiết đặc biệt phát sinh sau thời điểm hành vi xảy ra.

Theo hồ sơ, việc quan hệ tình dục giữa Đ và N xuất phát từ tình cảm yêu đương, hoàn toàn tự nguyện. Sau khi N mang thai, cả hai bên gia đình đều đồng thuận và đưa N về chung sống với Đ tại nhà bố mẹ Đ, Đ và N sống chung như vợ chồng.

Đến ngày 10-11-2025, Đ và N đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hiện hai người đang là vợ chồng hợp pháp.

Không chỉ vậy, sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2021, hai người tiếp tục có thêm một người con chung và hiện tại N đang mang thai đứa con thứ ba.

Cơ quan điều tra cũng xác định Đ là lao động chính trong gia đình, nuôi bố mẹ bệnh tật và các con nhỏ. Hai vợ chồng đều không có công việc ổn định.

Bên cạnh đó, mẹ của N và chính N cũng đã có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Đ với mong muốn để cả gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống.

Cơ quan điều tra cũng đánh giá Đ có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra.

Vào ngày 4-6-2026, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với NMĐ.

Trên cơ sở đó, ngày 8-6-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can NMĐ và chuyển hồ sơ sang VKSND Khu vực 9 - TP.HCM để xem xét theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT cho rằng do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 BLHS và điểm a khoản 1 Điều 230 BLTTHS.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị VKSND Khu vực 9 - TP.HCM hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đối với Đ, gồm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh.