Vụ hàng trăm cảnh sát vây bắt giám đốc ở Đồng Nai: Bắt ‘ông trùm’ đứng sau

(PLO)- Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu của Công ty Lộc Phúc đồng thời là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản.

Ngày 9-9, liên quan vụ hàng trăm cảnh sát vây bắt giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty Lộc Phúc (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) lập dự án “ma” tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom) nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng, cơ quan CSĐT phát hiện Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu của Công ty Lộc Phúc đồng thời là chủ mưu tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Hữu Tường.



Theo liệu điều tra ban đầu, Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), làm Tổng giám đốc Lộc Phúc nhưng mọi hoạt động của công ty này đều do Tường điều hành.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỉ đồng.

Như PLO đã đưa tin, sáng 31-8, hàng trăm cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bao vây bắt quả tang Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan và đưa về trụ sở công an làm rõ.

Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty.

Thời điểm bị vây bắt, những người này đang giao dịch bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, nhiều tỉ đồng cùng nhiều vàng, ngoại tệ... để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2-3 tỉ đồng.

Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM được những người này hẹn mời đi xem nhà, tuy nhiên sau khi dụ khách lên ô tô 52 chỗ ngồi lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất.

Khi đến khu đất, công ty dựng sẵn bản vẽ, tiếp tục cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, thúc ép nạn nhân đặt cọc. Nhóm chim mồi sẽ đề nghị góp tiền với khách hàng đặt cọc những lô đất giá trị càng cao để được nhận chiết khấu càng nhiều.

Bước đầu số tiền công ty bất động sản thu lời bất chính mỗi tháng từ các khách hàng là hàng chục tỉ đồng.

