WETRO LINE – Chill trên dòng sông 22/09/2025 09:13

(PLO)- Nếu Metro mang đến nhịp sống hiện đại trên mặt đất, thì WETRO LINE mở ra hành trình khám phá không gian văn hóa – sinh thái ven sông bằng mạng lưới cano cao tốc.

Với tiêu chí an toàn, tiện nghi, dịch vụ này không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn mang đến trải nghiệm gắn với lịch sử, âm nhạc, ẩm thực và đời sống ven sông Sài Gòn.

WETRO Bình Quới – Miền hoài niệm bên sông Trên những chiếc thuyền WETRO LINE lướt nhẹ qua sóng nước, du khách tìm về Bình Quới – miền hoài niệm xanh mướt giữa lòng đô thị. Ngôi nhà trưng bày Trịnh Công Sơn gợi bao ký ức xưa. Hành trình thêm thi vị với tour trà chiều trên sông, nơi du khách nhâm nhi tách trà ấm, ngắm hoàng hôn buông xuống, để rồi khi những giai điệu nhạc Trịnh vang lên, tâm hồn như lắng lại, hòa cùng tình ca bất tận.

WETRO Bình Mỹ – Ký ức và sáng tạo Ngược dòng Sài Gòn đến Bình Mỹ (Củ Chi), du khách được trải nghiệm du lịch sinh thái – văn hóa với nhiều hoạt động đặc trưng: tham dự Lễ hội Củ Mì Sáng Tạo, thưởng thức ẩm thực từ khoai mì, thăm làng trái cây trĩu quả, hay khám phá Vườn dược liệu thuốc Nam – nơi lưu giữ dấu ấn kháng chiến và phát triển du lịch chữa lành.

Hành trình văn hóa trên sông WETRO LINE không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là sản phẩm du lịch gắn kết thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa, nơi mỗi dòng sông kể một câu chuyện và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách.