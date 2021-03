1 người quê Nghệ An chung chuyến bay có phụ nữ nhiễm COVID-19

Chiều 26-3, sau khi Sở Y tế tỉnh Nghệ An ra thông báo khẩn về chuyến bay liên quan đến bệnh nhân COVID-19, một người quê Nghệ An hiện đang ở Hà Nội đã liên hện cơ quan chức năng cho biết “là hành khách đi trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc đi Hà Nội”.

Hành khách này quê xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi trên chuyến may mang số hiệu VJ458 từ sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 22-3. Sau khi rời sân bay, người này đang lưu trú tại Hà Nội, chưa về quê nhà ở Nghệ An.

Do vậy, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội để đưa người này đi cách ly y tế theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngày 26-3, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ký công văn số 1025 thông báo khẩn về chuyến bay liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, thực hiện thông báo khẩn số 34 của Bộ Y tế về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19; ngày 26-3, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có Thông báo khẩn đề nghị:

Những hành khách trên chuyến bay VJ458, từ sân bay Phú Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 22-3-2021.

Đề nghị các công dân đã di chuyển theo thời gian nêu trên: Liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế), hoặc 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Trước đó, có hai phụ nữ cư trú tại Hải Phòng đi máy bay mã số VJ458 từ sân bay Phú Quốc – Hà Nội lúc 12 giờ 15 phút ngày 22-03-2021, rồi về Hải Phòng. Một trong 2 người về Hải Phòng đã được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19.