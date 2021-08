Tối 13-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm anh PVH (38 tuổi, trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2.



Từ 18 giờ chiều 13-8, xã Nhân Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, ngày 8-7, anh H. từ Trung Quốc đi tàu về Việt Nam và cập bến TP.HCM vào ngày 12-7. Từ ngày 12 đến 17-7, anh H. ở trên tàu không tiếp xúc với ai.

Ngày 18-7, anh H. được đưa đi cách ly tại khu Ký túc xá sinh viên Trường ĐHSP TP.HCM với kết quả xét nghiệm âm tính. Đến sáng 3-8, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, anh H. hoàn thành thời gian cách ly tập trung và đi xe Công ty CP Thương mại Nụ Cười Mới từ TP.HCM về Nghệ An. Quá trình xe di chuyển về quê, anh H. có tiếp xúc với nhiều người trên xe.

Ngày 4-8, khi về qua Hà Tĩnh, vào đến điểm chốt cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) thì xe dừng để mọi người khai báo y tế và anh H. được xe của tỉnh Nghệ An chở đưa về địa điểm Trường THCS Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Sau đó, anh H. tự đi xe máy đến Trạm y tế xã khai báo, được hướng dẫn về cách ly tại nhà riêng.

Từ ngày 4 đến 9-8, anh H. ở nhà không tiếp xúc với ai. Nhưng từ ngày 10-8 đến 11-8, anh H. có đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Nay kết quả xét nghiệm lần 2 tại quê nhà, anh H. dương tính với virus SARS-COV-2.

Chiều nay, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội xã Nhân Thành theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn xã Nhân Thành từ 18 giờ chiều 13-8-2021.

Ngoài trường hợp của anh H., trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 4 người đi từ TP.HCM về quê xã Hùng Thành, xã Hồng Thành (huyện Yên Thành); 2 người từ Bình Dương về quê xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), xã Nhân Sơn (huyện Đô Lương), một người từ Đồng Nai về quê xã Bắc Thành (huyện Yên Thành). Những người trên đều đã được cách ly y tế ngay khi về đến địa phương.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận có 192 ca, trong đó: 72 ca về từ TP.HCM; 100 ca về từ Bình Dương; 6 ca về từ Đồng Nai; 3 ca về từ Bình Phước, 2 ca về từ Long An và 9 lái xe đường dài đi ngang qua Nghệ An.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 468 BN mắc COVID-19 ở 19 địa phương.