1 người tử vong khi thức thâu đêm bơm nước cứu chè chết cháy

Chiều 30- 6, ông Phạm Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã đang xảy ra nắng nóng và anh Hoàng Văn Đạo (32 tuổi, trú thôn 2, xã Thanh Mỹ) bị tử vong nghi do kiệt sức khi đang phụ nước cứu vườn chè bị khô cháy.



Người thân bên bàn thờ, di ảnh anh Hoàng Văn Đạo.

Theo ông Lực, hoàn cảnh gia đình anh Đạo khó khăn, con đầu bốn tuổi vừa đi mổ ruột thừa về, vợ đang mang bầu con thứ hai sức khỏe yếu và nắng nóng nên không đi làm được.

Hằng ngày anh Đạo đi làm thợ xây, ban đêm anh mượn máy bơm hàng xóm để thức thâu đêm bơm nước cứu vườn chè gia đình đang bị khô cháy.

Đến rạng sáng 30-6, người dân vẫn đang thấy anh Đạo bơm nước cứu vườn chè nhưng đến gần 7 giờ sáng cùng ngày mọi người phát hiện anh đã tử vong trên mương nước.

“Sau khi anh Đạo tử vong, công an huyện có về hiện trường, nhưng gia đình xác định anh Đạo tử vong không phải bị ai đó sát hại mà do thức nhiều đêm để làm việc có thể do kiệt sức ngã xuống dẫn đến tử vong. Do đó, gia đình đã không đề nghị khám nghiệm tử thi. Thực tế mấy đêm liên tục anh Đạo thức để bơm nước cho vườn chè đang khô héo rồi do nắng nóng làm việc liên tục dẫn đến đuối sức, ngã rồi tử vong”- ông Lực nói.



Vườn chè đang bị khô, cháy do nắng nóng kéo dài, đại hạn.

Anh Đạo đang là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn xã Thanh Mỹ- Bí thư Chi Đoàn, đội trưởng thôn 2, xã Thanh Mỹ.

Hiện cán bộ chính quyền địa phương đã thăm viếng, động viên gia đình anh Đạo và đang chung tay cùng gia đình lo tổ chức lễ an táng anh theo phong tục địa phương nơi đây.

Cán bộ Đoàn thanh niên xã Thanh Mỹ cho biết thêm: Anh Đạo có thời gian hoạt động đoàn trên 15 năm.

Ban chấp hành Đoàn xã Thanh Mỹ đang kêu gọi người dân, nhà hảo tâm giúp đỡ để vợ, con của anh Đạo sớm vượt qua khó khăn.