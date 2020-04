10 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ngày 26-4, kể từ ngày 16-4 đến nay, Việt Nam (VN) không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, các ổ dịch được kiểm soát tốt. Giãn cách xã hội đã mang lại những kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. VN có tổng cộng 270 ca nhiễm, trong đó 225 ca đã bình phục và không có ca tử vong do dịch.



Số ca nghi nhiễm giảm

Đến sáng 26-4, số ca nghi nhiễm giảm mạnh so với những ngày trước, trong đó 12 người mới cách ly trong ngày, 397 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi.

Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới, các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân, như ở Hạ Lôi, Đồng Văn, hầu hết đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia, tuần qua, số ca nghi nhiễm tăng, giảm liên tục nhưng chưa vượt qua 600 trường hợp. Ngày 20-4 có ca nghi nhiễm cao nhất là 568 ca; thấp nhất ngày 23-4 ghi nhận 371 ca. Trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch cũng giảm, số người cách ly tại nhà ít hơn gần 20.000 người so với đầu tuần.

Một số ổ dịch được theo dõi chặt chẽ như thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội); thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội); BV Thận Hà Nội; BV Bạch Mai; xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) để kiểm soát dịch bệnh.

VN hiện được lãnh đạo các nước và dư luận quốc tế đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và mang lại thành công lớn.

Tuy nhiên, theo ban chỉ đạo, vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Vì vậy, người dân không được lơ là, chủ quan trong bất cứ tình huống nào mà tập trung nguồn lực, lực lượng phòng, chống dịch ở tất cả cấp, ngành.



Người dân TP.HCM đeo khẩu trang tập thể dục ở Công viên Lê Văn Tám (quận 1) khi hết cách ly xã hội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khách ăn uống cần hạn chế cười đùa, nói to

Nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh thực phẩm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vừa có văn bản hướng dẫn kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động lại khi nới lỏng giãn cách xã hội, bắt buộc người chế biến thực phẩm, phục vụ đồ ăn phải đeo khẩu trang.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.196, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 325; - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.836; - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.035.

Người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống phải đeo khẩu trang khi chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử dụng thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; những người có ít nhất một trong các triệu chứng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các quán ăn không được phục vụ nhiều người cùng lúc, khách ăn uống cần hạn chế cười đùa, nói to… “Chỉ các cơ sở kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện cấp phép mới được kinh doanh trở lại” - Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 31, 32 Luật An toàn thực phẩm. Cụ thể như người kinh doanh thức ăn đường phố phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Thực phẩm, thức ăn ăn ngay phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn trước khi giao cho khách hàng.

Bố trí đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho khách trước khi ăn uống.

Không phục vụ cùng lúc quá đông người để bảo đảm khoảng cách an toàn.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo các tiêu chí nêu trên và các quy định pháp luật có liên quan.