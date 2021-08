Tối 17-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn Nghệ An vừa ghi nhận 39 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Nghệ An (tính từ ngày 13-6 đến nay) là 594 ca.

Trong đó, có 18 ca liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh, 5 ca liên quan đến sàng lọc trong cộng đồng và 16 ca từ các tỉnh phía Nam về.



Các ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM và Đồng Nai dừng lại khai báo y tế ở chốt kiểm soát đầu cầu Bến Thủy 2 (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Có 10 người cùng quê xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đi xe 7 chỗ từ TP.HCM về quê nhà, dương tính gồm: anh PTN (26 tuổi), chị ĐTKL (23 tuổi), chị PMT. (20 tuổi), chị PTL. (25 tuổi), anh NVT (25 tuổi), cháu PTBT (3 tuổi), cháu PTBN (1 tuổi), chị LTA (23 tuổi), anh Đ.H.T (26 tuổi) và ông NVH. (57 tuổi).



Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, 10 người nêu trên đi xe 7 chỗ từ quận 12 (TPHCM) về huyện Hưng Nguyên ngày 11-8.

Ngay sau khi về địa phương, những người nêu trên được cách ly tại khu cách ly của huyện đóng tại Trường dạy nghề huyện Hưng Nguyên.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Các bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi BV Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) xét nghiệm vào ngày 17-8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS- CoV-2.

Ngoài 10 bệnh nhân nêu trên, tại địa bàn huyện Hưng Nguyên vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính trong cộng đồng gồm: chị NTK. (40 tuổi, trú Xuân Tân, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên) làm nghề bán thịt lợn ở chợ đầu mối TP Vinh. Cháu NNT. (12 tuổi, trú xã Hưng Thịnh) là F1 của bệnh nhân L.TX. được công bố ngày 14-8 và bà PTS. (49 tuổi, trú xóm 2, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên), từng đi lấy hoa quả tại chợ đầu mối TP Vinh về địa phương bán.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hưng Nguyên, trên địa bàn huyện có 707 người liên quan chợ đầu mối TP Vinh.



Người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về đến đầu cầu Bến Thủy 2 vào khai báo y tế.

Từ ngày 28-7 đến nay, chốt kiểm soát đầu cầu Bến Thủy 2 (thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên) đã tiếp nhận hơn 6.200 lượt công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về qua. Trong đó, người dân Hưng Nguyên trở về từ các tỉnh vùng dịch phía Nam là hơn 200 người.

Cuối chiều 17-8, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng huyện Hưng Nguyên đã đưa ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên để ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.

Thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Hưng Nguyên bắt đầu từ 0 giờ sáng 18-8.