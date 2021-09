Tối 8-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm hai mẹ con chị VTH (30 tuổi), HVLT (9 tuổi, con) cùng trú xóm Quang Phong (xã Mường Nọc, huyện miền núi biên giới Quế Phong, Nghệ An) dương tính với virus SARS-CoV-2.



Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bản Quang Phong.

Ngày 7-9, chị H. xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, nên chị đã đi đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong để khám. Tại đây, chị được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính.

Ngay lập tức chị H. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Do đây là địa bàn miền núi còn thiếu trang thiết bị xét nghiệm RT-PCR, nên mẫu phải vận chuyển 150km xuống TP Vinh (Nghệ An) để làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại BV Sản nhi Nghệ An ngày 8-9 cho kết quả khẳng định chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Những người trong gia đình chị H. cũng được lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm TT-PCR, kết quả con trai chị H. là em T. cũng dương tính với COVID-19. Hiện chưa rõ nguồn lây dịch cho hai mẹ con chị H.

Ngành y tế Nghệ An cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực truy vết các F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm, triển khai khẩn trương các biện pháp chống dịch.

Hôm qua, tại huyện Quế Phong cũng đã xuất hiện 5 ca F0 trong cộng đồng ở xóm Chợ (bản Liên Hợp, xã Tri Lễ) gồm vợ chồng anh TĐH (44 tuổi), chị NTT (44 tuổi) và ba con đang còn nhỏ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lên họp khẩn với lãnh đạo huyện Quế Phong khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn Nghệ An phát hiện 8 ca dương tính (4 ca cộng đồng, 4 ca đã được cách ly từ trước) nâng tổng số tỉnh này ghi nhân lên 1.754 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.