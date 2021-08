Tối 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm có 8 người ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2.

Đặc biệt 8 người này (là anh em họ hàng với nhau) đều là F1 của hai nữ bệnh nhân PTP. và NTL. (trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An)- đã được công bố trước đó.

Cả 8 người là F1 nên đều đã được cách ly ở điểm Trường Mầm non Đô Thành trong những ngày qua.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở xã Đô Thành.

Kết quả xét nghiệm lần 1 của 8 người trên là âm tính, nhưng hôm nay xét nghiệm lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ ngày 13-6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 967 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Sở Y tế Nghệ An đã đưa vào hoạt động 4 bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19 và hiện đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, số 6, số 7 tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).