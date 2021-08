Ngày 6-8, các thành viên thuộc chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại ngã tư Địa Chất (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã hỗ trợ một phụ nữ sinh con thành công.



Bé trai hơn 3 kg sinh ra ngay tại chốt kiểm soát thuộc phường Phú Thọ. Ảnh: TT

Theo lời kể của các thành viên chốt kiểm soát, vào khoảng gần 9 giờ, một người đàn ông chạy xe máy chở chị LTĐG đang mang thai, trên đường đến bệnh viện để sinh. Tới chốt kiểm soát, người phụ nữ chuyển dạ đau bụng dữ dội.

Thấy vậy, mọi người đã nhanh chóng đưa chị vào lều bạt dã chiến nằm trên giường xếp. Lúc này, lượng lực tại chốt trực cùng nhân viên y tế tại chỗ đã hỗ trợ người phụ nữ sinh ngay tại đây.



Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ngã tư Địa Chất, nơi chị G. sinh con. Ảnh: LÊ ÁNH

Chỉ một thời gian ngắn, chị G. đã sinh thành công bé trai nặng hơn 3 kg. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Ngay sau đó, mọi người gọi xe cấp cứu đưa cả hai mẹ con vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để được chăm sóc.

Trước đó, vào chiều ngày 5-8 tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương) chị NTHN cũng hạ sinh một bé trai 3,3 kg an toàn ngay tại chốt kiểm soát.



Người chị N. sinh con trên ghế đá trong lều bạt dã chiến. Ảnh: Tuổi trẻ An Thạnh

Khoảng 16 giờ, chị N. có dấu hiệu đau bụng nên đi ra chốt kiểm soát nhờ hỗ trợ đưa đi bệnh viên. Tuy nhiên, lúc này chị bỗng chuyển dạ và đau bụng dữ dội. Các thành viên tại chốt kiểm soát đưa chị nằm tạm trên ghế đá bên trong lều bạt dã chiến.

Do tại chốt kiểm soát tất cả đều là đàn ông, nên lực lượng dân quân đã nhanh chóng nhờ người dân quanh đó hỗ trợ.



Lực lượng dân phòng hỗ trợ đưa chị N. lên xe đưa về bệnh viện chăm sóc. Ảnh: Tuổi trẻ An Thạnh

Với sợ hỗ trợ của các chị em phụ nữ gần đó, chị N. đã hạ sinh bé trai khỏe mạnh an toàn. Người dân quanh đó đã quên góp được 5 triệu đồng hỗ trợ cho chị, rồi gọi xe đưa chị đi bệnh viện chăm sóc.

Được biết, cả hai người phụ nữ đều là công nhân ở các tỉnh khác đến Bình Dương làm ăn sinh sống.