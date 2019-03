23 tỉ đồng vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Lễ phát động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019 được trực tuyến tại 2 điểm cầu: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Chương trình với 3 nội dung được tập trung trong năm 2019 là: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình - phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, trên môi trường mạng; An toàn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu trong lễ phát động tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, đã điểm lại những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam với công cuộc giữ nước, xây dựng đất nước trong thời đại mới và tầm quan trọng của trẻ em trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ở tương lai đáp ứng cách mạng công nghệ 4.0.

“Với vai trò lãnh đạo đất nước tôi đề nghị từng cấp ban ngành, đoàn, hội cần có kế hoạch cụ thể trong công cuộc bảo vệ sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Tiến đến xóa bỏ tình trạng xâm hại sức khỏe, tình dục đối với hai đối tượng trên. Các cấp ban ngành, đoàn, hội đẩy mạnh tuyên truyền để phụ nữ và trẻ em hiểu được quyền lợi của mình và kịp thời hộ trợ trong các đối tượng phụ nữ và trẻ em đang gặp khó khăn, bị xâm hại. Tôi kỳ vọng năm 2019 sẽ là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em của nước ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.



Nhắn tin củng hộ phụ nữ biên giới tại lễ phát động. Ảnh: T. PHƯƠNG

Đến tham dự lễ phát động tại điểm cầu TP.HCM có bà Trương Mỹ Hoa- nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thu Hà- nguyên Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM; bà Võ Thị Dung- Phó Bí thư Thành ủy TP; ông Lê Thanh Liêm- Phó chủ tịch Thường trực UBND TP, MC Quyền Linh- Đại sứ chương trình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019 và hơn 2000 cán bộ đoàn, hội trên khắp TP.



Đại diện lãnh đạo TP, đại sứ chương trình và 2000 tình nguyện viên tham gia đạp xe tuyên truyền cho chương trình.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và vô cùng phấn khới khi trở thành đại sứ của chương trình. Tôi cho rằng việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em là rất cần thiết trong tình trạng chúng ta, không chỉ có các tổ chức Chính phủ, xã hội mà ngay cả chính trong gia đình người chồng, người cha cũng phải có ý thức bảo vệ cho chính người vợ và con cái của mình”, MC Quyền Linh nói.