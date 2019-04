28 trường THPT phải đình thi vì lộ đề ngữ văn

Ngày 3-4, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GDĐT Bình Thuận xác nhận với PLO, 28 điểm thi tại 28 trường THPT trong toàn tỉnh phải tạm hoãn thi môn ngữ văn trong kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 vì lộ đề thi.



Đề thi bị lộ.

Theo ông Thái, 8 giờ sáng ngày 3-4, khi giám thị chuẩn bị phát đề thi môn ngữ văn thì phát hiện rất giống với nội dung một đề thi lan truyền trên mạng xã hội vào đêm 2-4. Lập tức thông tin được gửi về Sở GDĐT và qua kiểm tra đã phát hiện giống cả 6 câu trong đề thi chính thức và đề thi trên mạng xã hội.

Ông Thái cho biết, ngay trong chiều nay, Sở GDĐT sẽ có thông báo lịch thi và sử dụng đề thi dự bị đối với môn ngữ văn lớp 12 cho 28 trường. “Tôi thay mặt Sở GDĐT tỉnh xin lỗi toàn bộ thí sinh và phụ huynh của 28 trường bị mất thời gian, phải gián đoạn môn thi ngữ văn do sự cố này. Trong chiều nay, Sở GDĐT cũng sẽ làm việc với tổ ra đề thi, tổ in đề và sẽ mời lực lượng công an tham gia để làm rõ việc này”, ông Thái nói.

Được biết, tổ ra đề thi của Sở GDĐT có 3 người, trong đó có hai người ra đề và một người phản biện. Riêng tổ in đề thi có 4 người.