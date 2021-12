Sáng 10-12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh quân chủng hải quân, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân - dân y trên biển, đảo”.

Kết hợp quân - dân y là đặc thù y tế Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, kết hợp quân - dân y là một đặc thù của y tế Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết quân - dân trong việc chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân, mang tầm chiến lược, kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của ngành quân y và dân y trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.



Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LAN

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nước ta có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo với hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do vậy, phát triển mạng lưới y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe của nhân dân vùng biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng đưa “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá thời gian qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã gây tổn hại lớn đến sức khỏe, tính mạng và đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các hoạt động kết hợp quân – dân y được triển khai tích cực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong công tác phòng, chống dịch. Lực lượng quân y và dân y thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong việc ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên cho nhân dân, trong đó có quân và dân các vùng biển, đảo đã kiên cường, luôn luôn tin tưởng và quyết tâm bám biển, bám đảo phát triển kinh tế xã hội và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.



Hội thảo khoa học 30 năm kết hợp quân dân y trên biển đảo. Ảnh: HOÀNG LAN

“Những kết quả đó cũng khẳng định, sau 30 năm triển khai, chương trình kết hợp quân - dân y đã đạt được những thành tựu quan trọng. Điều này không chỉ góp phần giữ vững và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân và bộ đội mà còn là chủ trương đúng đắn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc nguồn lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhằm giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm, nghiên cứu và tổ chức triển khai đồng bộ, tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết hợp quân - dân y trên biển, đảo trong thời gian tới; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới hơn nữa về phương thức để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe của quân và dân ta; nghiên cứu đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với y tế biển, đảo, nhất là chính sách đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế và người dân sinh sống, làm việc trên các vùng biển, đảo; nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố mạng lưới y tế cơ sở trên các vùng biển, đảo theo phương thức tăng cường sử dụng lực lượng tại chỗ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay; biểu dương những điển hình tiên tiến trong kết hợp quân - dân y, tạo phong trào thi đua thiết thực; hướng tới nhiều hoạt động hiệu quả hơn nữa trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng an ninh gắn với lĩnh vực y tế, nhất là công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, công tác phối hợp diễn tập, các hoạt động nhân đạo. ..

“Nội dung các hoạt động kết hợp quân – dân y trên biển, đảo phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào các nội dung lớn, tạo được một bước đột phá”, - ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng



Từng trực tiếp chỉ huy Vùng 4 Hải quân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trong tham luận của mình mô hình y tế quân - dân y kết hợp thể hiện vai trò chủ động của lực lượng quân y trong phối hợp với y tế các địa phương, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội trên tuyến biển, đảo của Tổ quốc, nhất là các đảo xa đất liền.

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động, còn một số bất cập do thiếu cơ chế liên kết giữa đội điều trị, bệnh xá quân y, bệnh xá dân y, các tổ chức quân y… Các trang thiết bị y tế của nhiều trung tâm y tế quân - dân y kết hợp còn chưa đầy đủ.



Thượng ướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG LAN

Để khắc phục những khó khăn và tiếp tục phát huy thành quả mô hình, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề xuất cần cập trung, giao cho Bệnh viện Quân y 175 xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng, phát huy hiệu quả sân bay trực thăng thành sân bay lưỡng dụng phục vụ an ninh quốc phòng và dân sinh.

Cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức kết hợp, đầu tư nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính, kể cả các hình thức xã hội hóa) có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, qua đó phát huy được sức mạnh của hệ thống y tế cả nước, trong đó lực lượng quân - dân y làm nòng cốt, trong việc bảo đảm cấp cứu, vận chuyển trên biển, đảo, đặc biệt là khu vực Trường Sa, nhà giàn ĐK và vùng biển đảo xa bờ.

Y tế phát triển giúp ngư dân yên tâm bám biển

Là đơn vị tích cực tham gia cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân trên ngư trường, quần đảo Trường Sa, trong 30 năm qua, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ bên lề hội thảo, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175, kể lại tổ quân y trên đảo ban đầu chỉ có vỏn vẹn ba người, nay đã có một trung tâm cơ sở y tế hết sức hiện đại là Trung tâm Y tế Trường Sa có hệ thống trang thiết bị giải quyết căn bản các ca cấp cứu nội khoa và ngoại khoa cùng hệ thống điều hành cấp cứu vận chuyển đáp ứng trong mọi tình huống nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, ngư dân trên đảo.

Trung tâm Y tế Trường Sa có hệ thống kết nối từ xa (telemedicine) giúp các y bác sĩ ngoài đảo hội chẩn trực tiếp với các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 175 giúp hội chẩn kịp thời các ca bệnh nặng trước khi chuyển về đất liền điều trị tiếp.



Ca mổ bắt con thành công lần thứ 2 của tổ quân y Bệnh viện 175 đang thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh xá Đảo Trường Sa dưới sự chỉ đạo của Ban giam đốc bệnh viện qua hệ thống Telemedicine năm 2015. Ảnh: HOÀNG LAN



Bên cạnh đó, hệ thống vận chuyển bệnh nhân từ đảo về đất liền cũng ngày càng hiện đại, giúp rút ngắn thời gian cứu sống người bệnh.

Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 175 cũng nhận chứng nhận chất lượng điều trị Vàng do Tổ chức đột quỵ thế giới công nhận, hi vọng sẽ góp phần cấp cứu can thiệp kịp thời các ca bệnh đột quỵ thường xảy ra trên đảo.

“Nếu như trước đây, việc vận chuyển bệnh nhân về đất liền gặp nhiều khó khăn, ban đầu chỉ có tàu thuyền ngư dân sau đó đến tàu thuyền hải quân thì hiện nay chúng ta đã có phương tiện hiện đại là trực thăng, phi cơ. Trước đây, trực thăng chỉ bay ngày thì nay đã bay được vào điều kiện đêm tối. Nếu như trước đây phải bay đáp xuống sân bay lớn thì hiện tại máy bay có thể đỗ ngay được ở bệnh viện, rút ngắn thời gian cứu sống minh mạng người bệnh. Trung tâm y tế Trường Sa đã trở thành địa chỉ khám sức khỏe tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân, giúp họ yên tâm bám biển, lao động sản xuất bảo vệ Tổ quốc”, - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Trước đó, phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Ban tổ chức đã nhận được gần 40 tham luận gửi đến hội thảo, các tham luận đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác kết hợp quân - dân y trên biển, đảo là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.



Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho cá nhân đóng góp phát triển công tác quân dân y biển đảo. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhân dịp này, nhiều tập thể, các cá nhân y bác sĩ từng phục vụ tại các bệnh xá tại quần đảo Trường Sa và khu vực biển, đảo của Tổ quốc vinh dự được trao thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế.