Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Quyết định số 2209 của UBND TP.HCM vào ngày 10-7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết từ ngày 6 đến ngày 10-7, TP đã chi hỗ trợ cho 40.000 với kinh phí 70 tỉ đồng.

Theo thống kê, TP có khoảng 230.000 lao động tự do. Trong số lao động tự do được hỗ trợ đợt này, có khoảng 34.000 người chạy xe ôm, 20.300 người bán vé số dạo (có 8.000 người ở tỉnh khác tạm trú ở TP.HCM, có xác nhận tạm trú của công an), khoảng 1.000 xe xích lô, xe ba gác...

TP.HCM sẽ kết thúc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trước ngày 15-7. Theo ông Tấn, gói hỗ trợ hiện không có đối tượng xe công nghệ, vì đối tượng nàycó chủ doanh nghiệp, không giống xe ôm truyền thống là tự làm, không lệ thuộc vào ai.

Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan khác rà soát đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng để hỗ trợ và tiếp thu, kiến nghị xem xét đối với số lao động tự do chưa có đăng ký tạm trú ở TP.HCM.



Người bán vé số dạo cư trú ở TP.HCM hoặc tạm trú ở TP.HCM đều được hỗ trợ. Ảnh: PLO

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH đang tập trung triển khai hỗ trợ cho 80.000 lao động ở các doanh nghiệp phải ngừng việc, nghỉ việc, 60.000 điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống và khoảng 9.000 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động.

Cùng với thực hiện gói hỗ trợ của theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM, TP.HCM cũng bắt đầu triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Nguyên tắc là người hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và không được chi trùng người hỗ trợ.

Liên quan tình hình tiếp nhận, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết đến nay, MTTQ đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 912 tỉ đồng.

Trong đó, ủng hộ tiền mặt hơn 765 tỉ đồng và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 147 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phân phối tiền, hàng trị giá gần 793 tỉ đồng (gồm 645 tỉ đồng tiền mặt và toàn bộ gần 148 tỉ đồng hàng hóa, trang thiết bị).

Ngay trong ngày 10-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID -19 TP.HCM đã chi số tiền 3,9 tỉ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 300.000 đồng mỗi phần cho người gặp khó khăn trong giai đoạn áp dụng theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16.

Hệ thống MTTQ của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng công bố số điện thoại cho người dân liên hệ, cung cấp thông tin về các trường hợp nào có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. “MTTQ sẽ ghi nhận, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không ai rơi vào hoàn cảnh khốn khó, đói kém do dịch COVID-19” – Bà Hương khẳng định. .

Liên quan tình hình ủng hộ vaccine, bà Hương cho biết Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP phát động từ ngày 27-5 đến nay đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ 2.293 tỉ 363 triệu đồng. Đến nay, đã tiếp nhận ủng hộ 281 tỉ 518 triệu đồng, trong đó đã nhận được tiền ủng hộ của tỉnh Tây Ninh (1 tỷ đồng).