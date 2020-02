Ngày 4-2, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ rà soát, xử lý nghiêm các hiệu thuốc, cơ sở kinh doanh thiết bị y tế có hành vi lợi dụng dịch Corona để bán khẩu trang giá cao.



Theo thống kê, tính đến ngày 3-2, cơ quan công an đã xử lý tổng cộng 41 hiệu thuốc và hai cá nhân bán hàng rong vì bán khẩu trang y tế giá “cắt cổ”.







Danh sách 41 hiệu thuốc bán khẩu trang giá "cắt cổ" bị công an xử lý

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất. Cụ thể là facebook Công an TP Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường: 1900.888.655 để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi, sản xuất trang thiết bị y tế, thuốc, khẩu trang, hóa chất tẩy trùng…

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nói rằng người dân có thể gọi đến số tổng đài 113 của Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội. Hoặc người dân gửi thông tin, hình ảnh, video vào fanpage Công an TP Hà Nội trên mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng khuyến khích người dân làm việc này.

Tại hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Sở Y tế tỉnh, TP rút giấy phép hoạt động nếu phát hiện hiệu thuốc nâng giá khẩu trang. Bên cạnh đó, người dân phát hiện nhà thuốc nâng giá khẩu trang thì báo cho quản lý thị trường và cơ quan y tế để kiểm tra và xử lý.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra hoạt động kinh doanh khẩu trang trong các hệ thống siêu thị và xử lý nếu phát hiện tình trạng nâng giá. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT chỉ đạo bưu điện kiểm soát và thu giữ những kiện hàng chứa khẩu trang gửi ra nước ngoài.