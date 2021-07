Trưa 12-7, tại Nhà khách tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An chi viện TP.HCM phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đã đăng ký cử 200 nhân viên y tế là các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Đợt này, 60 y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào TP.HCM tham gia điều trị các bệnh nhân COVOD-19. Các y, bác sĩ này hiện đang công tác tại các BV: Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, Sản Nhi Nghệ An, Nội tiết Nghệ An, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An; Đa khoa khu vực Tây Bắc, Đa khoa TP Vinh, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương.



Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng quà đoàn cán bộ y, bác sĩ tình nguyện. Ảnh: ĐL

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, những người tình nguyện lên đường vào TP.HCM đợt này có nhiều người từng vào tăng cường phòng chống dịch ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh và đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương tinh thần tự nguyện, xung phong, xa gia đình, người thân lên đường chung tay vì sức khỏe cộng đồng.



Các y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào TP.HCM. Ảnh: ĐL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các y, bác sĩ chấp hành tốt phân công nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị mới tại TP.HCM.

Chiều cùng ngày, các y, bác sĩ đã đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại BV Trưng Vương.