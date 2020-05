745 doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

“Đến hết tháng 4-2020, tổng số doanh nghiệp (DN), đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 745 đơn vị, tương ứng với 68.359 lao động và số tiền ước khoảng 259 tỉ đồng”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin như trên trong báo cáo vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Hơn 73.400 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo BHXH Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, số người hưởng mới trợ cấp thất nghiệp là 196.702 người, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chỉ riêng tháng 4-2020, số người hưởng mới trợ cấp thất nghiệp là 73.422 người, tăng gần 36% so với tháng trước đó và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019.



BHXH thường xuyên có những hội nghị giải đáp các thắc mắc của người dân tham gia bảo hiểm. Ảnh: VIẾT LONG



Về BHXH tự nguyện, năm 2019 số người tham gia đạt mức tăng trưởng khá (tăng 107,08% so với năm 2018). Tuy nhiên, năm 2020 do việc làm, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng nên số người tham gia BHXH tự nguyện khó đạt được mức tăng như năm 2019.

“Cạnh đó, do phải thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi cũng không phối hợp được với Bưu điện Việt Nam để tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến người dân nên hầu như không phát triển được đối tượng tăng mới...

Trong khi đó, người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, trong thời gian dịch bệnh không có việc làm nên họ cũng dừng đóng BHXH tự nguyện. Đó cũng là những nguyên nhân chính làm giảm đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc nói chung và tự nguyện nói riêng…”, bà Đinh Mai Hạnh, Phó Trưởng Ban thu (BHXH Việt Nam) lý giải.

Ngoài ra, số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngoài việc bị tác động bởi số người tham gia còn bị tác động bởi mức thu nhập đóng BHXH. Trong 4 tháng đầu năm 2020, mức thu nhập đóng BHXH khu vực doanh nghiệp tư nhân giảm so với năm 2019.

“Số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN ghi nhận tăng trong những tháng đầu năm 2020. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN sẽ gia tăng so với năm 2019…”, BHXH Việt Nam dự báo.

Đảm bảo tăng số lượng BHXH tự nguyện

Để đảm bảo tăng trưởng trước khó khăn do đại dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng các phương án phát triển người tham gia, đôn đốc thu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Cạnh đó, tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng (đột xuất) đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.



Năm 2019 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng vọt. Ảnh: V.LONG



“Tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội, nhưng phải đảm bảo có từ 40% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới trở lên…”, BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị đôn đốc DN đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bám sát đơn vị được tạm dừng đóng đến hạn phải đóng, đôn đốc đóng bù kịp thời đúng thời hạn.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm trong điều kiện hạn chế đi lại để phòng, tránh dịch.

Liên quan đến các giải pháp trên, ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng điều quan trọng nhất của ngành bảo hiểm hiện nay là giữ được người đang tham BHXH tiếp tục ở lại thay vì hưởng BHXH một lần.

“Về lâu dài, tôi cho rằng cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về BHXH để hướng tới việc linh hoạt, đa dạng trong các chế độ thụ hưởng chính sách. Tăng cơ hội cũng như quyền lựa chọn của người dân khi tham gia để phù hợp với nhu cầu mong muốn của từng đối tượng…”- ông Nam nói.

Ra quân hưởng ứng tháng vận động BHXH toàn dân Ngày 23-5 tới đây BHXH Việt Nam sẽ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện". Lễ ra quân được thực hiện trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, bảo đảm giãn cách xã hội.