18 tuổi, cô gái ấy tự kiếm tiền, vay mượn để đi học. Học được hai học kỳ thì hết tiền, Vũ Hoàng My đi thi hoa hậu để có chi phí tiếp tục theo đuổi ước mơ. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 nói rằng cô vui vì những năm tháng ấy đã “điên cuồng” đến vậy.

“Tôi mong muốn đi khắp thế giới, ước mơ trở thành nữ đạo diễn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Tôi phải sống cuộc đời của mình và chịu trách nhiệm cho niềm tin của mình” - Vũ Hoàng My trải lòng.







Vũ Hoàng My của đời thường và My “lì đòn” tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC

Chuyện của My “lì đòn”chống dịch



Vũ Hoàng My là một trong những người đẹp kiên trì, tích cực tham gia hoạt động chống dịch trên tuyến đầu cùng đội ngũ nghệ sĩ tình nguyện. Ban đầu cô và các nghệ sĩ hỗ trợ các y bác sĩ, nhân viên y tế trong khâu lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, đi chợ giúp dân… Khi TP bước vào những ngày căng thẳng nhất, cô và khoảng 20 tình nguyện viên nghệ sĩ đã được đào tạo để tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đồng nghiệp gọi vui bảo My “lì đòn”, bởi cô từng có dấu hiệu nhiễm COVID-19 dù đã được tiêm hai mũi vaccine, phải điều trị cách ly tại nhà 14 ngày. Sau 14 ngày, Vũ Hoàng My lại tiếp tục lên đường.

“Ngày con nói muốn đi tham gia tình nguyện chống dịch, tôi rất lo vì dịch này lây lan nhanh, nguy hiểm quá. Xung quanh tôi, rất nhiều người thân, bạn bè đã ra đi trong mùa dịch bệnh. Lỡ My nó có chuyện gì, tôi không biết phải sống sao.

Nhưng rồi thấy nhiều hoàn cảnh thương quá, tôi đồng ý. Tôi dặn con nhớ phải giữ an toàn cho mình, bảo vệ bản thân mình trước, rồi mới lo cho người khác được. Ngày con phải ở nhà hơn chục ngày, thương lắm, con đau mỏi khắp người, mặt xanh lè xanh lét. Tôi chạy vội qua nhà giác hơi cho con, My nó bắt phải mặc đồ bảo hộ kín mít mới được vào. Giác hơi xong, cả người con tím bầm. Nhưng khi con khỏe lại, tôi biết con ổn rồi” - bà Nguyễn Thị Bạch Hoa, mẹ Á hậu Vũ Hoàng My, kể chuyện.

Nhiều người cứ nghĩ tôi là người cho nhưng thực tế tôi mới là người nhận. Khi đi siêu thị giúp mọi người, tôi mua thêm bánh mì, nước uống. Trên đường đi, gặp những người lang thang, tôi gửi tặng họ bịch đồ ăn. Khi họ nhận món quà, họ cho tôi niềm hạnh phúc! Tôi mới là người đi xin. VŨ HOÀNG MY

Mượn quần áo đi thi hoa hậu

Năm 2010, Vũ Hoàng My là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ba vòng nóng bỏng, Vũ Hoàng My còn có khả năng hoạt ngôn. Và một điều quan trọng như giới chuyên môn đánh giá: “Vũ Hoàng My có cái thần của một hoa hậu”.

Nhưng ít ai biết, cô gái ấy đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất thời bấy giờ chẳng mộng ước gì cao sang, chỉ với một mục tiêu duy nhất: Có tiền để đi học ngôi trường mà mình mơ ước.

Vũ Hoàng My là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Bố làm xây dựng, mẹ dạy học rồi buôn bán nhỏ. Mơ ước của Vũ Hoàng My là vào ĐH RMIT. Muốn học trường “chảnh” nhưng không có tiền, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ, Vũ Hoàng My đi làm, vay mượn anh em, bạn bè để có tiền đi học. Học được một năm thì hết tiền, thấy có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang tuyển thí sinh, nếu đạt giải tiền thưởng khá lớn, cô “liều” đăng ký tham gia.

Với kiến thức, trình độ ngoại ngữ cùng chiều cao, nhan sắc nổi bật, Vũ Hoàng My đã có những màn thể hiện rất ấn tượng. “Dừng lại ở vị trí á hậu 1, nhiều người hỏi tôi có tiếc nuối? Không! Tôi rất yêu quý, trân trọng vị trí á hậu 1. Tôi tham gia chỉ với mục tiêu duy nhất là có tiền để đi học tiếp thôi” - Vũ Hoàng My cười lớn.

Cuộc đời Vũ Hoàng My chính thức sang trang khi trở thành đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Với thành tích học tập xuất sắc, Vũ Hoàng My là trường hợp hiếm hoi vinh dự nhận được học bổng 50% của New York Film Academy (Học viện Điện ảnh New York) với tổng giá trị học bổng lên tới 63.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỉ đồng). Cô tập trung hai năm kiếm tiền dành dụm để đi du học.•