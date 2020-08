‘Alô, đội xe chở bà bầu xin nghe!’

8 giờ tối, anh Ngô Hoàng Phong (33 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang mệt nhoài trong tang lễ của cha mình thì chuông điện thoại réo liên hồi.



“Anh ơi, em sắp sinh, cần xe đến bệnh viện (BV) mà gọi hoài không có ai nhận chở hết. Anh giúp mẹ con em với” - phía đầu dây bên kia giọng người phụ nữ cầu cứu. “OK. Bình tĩnh đợi anh tìm xe, gọi lại liền đó nghe”. Tắt máy, anh Phong lập tức gọi cho bốn người bạn trong tổ tài xế quận Sơn Trà nhưng tất cả đều đang ở xa. Không thể chần chừ thêm nữa, anh cởi vội chiếc áo tang, nhờ người thân đáp lễ khách đến viếng cha rồi lấy xe chạy đi.

Cởi áo tang, đưa bà bầu đi bệnh viện

5 phút sau, anh Phong có mặt tại phường An Hải Bắc để kịp chở sản phụ đến BV Phụ sản - Nhi. Đến nơi, anh phụ xách đồ xuống xe, chờ nhân viên y tế đưa sản phụ vào bên trong rồi mới an tâm về nhà. Hôm ấy với anh là một ngày buồn khi mãi mãi mất đi người cha thân yêu của mình. Tuy nhiên, chính hôm ấy, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của anh mà một đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời an toàn. Nghĩ vậy, anh Phong thấy lòng mình bớt nặng nề.

“Họ đang khó khăn, chỉ biết hy vọng vào mình, nếu không nhận thì lương tâm mình không chịu được. Tang lễ có thể nhờ người thân hỗ trợ, cứu người mới là quan trọng. Lúc sắp sinh là lúc sản phụ rất đau đớn, nếu không nhanh, con họ có vấn đề gì thì mình hối hận không kịp” - anh nhớ lại.

Anh Phong là tài xế taxi công nghệ nhưng tạm thời “thất nghiệp” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, anh đọc được thông tin về đội taxi chở bà bầu đi sinh miễn phí nên tình nguyện góp sức. Ngoài anh, trên địa bàn quận Sơn Trà còn có bốn tài xế cùng tham gia hỗ trợ sản phụ hoàn toàn miễn phí.

Anh kể do ảnh hưởng của COVID-19 nên anh em trong đội gần như không có thu nhập, chưa kể khoảng 80% còn nợ ngân hàng tiền mua xe. Tuy nhiên, mọi người đều nguyện chung sức, đồng lòng hỗ trợ hết mình cho các sản phụ trong thời gian cả TP căng mình đối phó với dịch.

“Dịch phức tạp nên mới đầu vợ mình không ủng hộ vì lo lắng. Nhưng sau đó mình từ từ trấn an nên vợ mình cũng dần thông cảm và ủng hộ việc mình làm. Cuộc sống mà, có lúc này lúc kia. Việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng thì không có lý do gì để khước từ. Mình cũng hy vọng sẽ có nhiều anh em tài xế biết đến đội xe, tham gia hỗ trợ để các sản phụ có những chuyến xe cho an toàn trong mùa dịch này” - anh chia sẻ.



Các tài xế hỗ trợ chở bà bầu đi “vượt cạn” miễn phí. Ảnh: NVCC

Góp sức cùng TP vượt qua đại dịch

Đó là mục tiêu của anh Trần Ngọc Vũ khi quyết định kêu gọi anh em tài xế công nghệ lập đội phục vụ miễn phí chở các bà bầu đi sinh. Anh Vũ cho hay khi Đà Nẵng bùng phát dịch COVID-19, anh và những người bạn đã phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm ủng hộ những người khó khăn, bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ tại các BV. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba thì nhóm của anh không còn đủ tiền để duy trì hoạt động nữa.

“Lúc này mọi người không có việc làm nên không có thu nhập, chỉ ủng hộ được chừng đó thôi, mình không thể kêu gọi mãi. Mấy anh em bảo nhau thôi không có tiền thì mình có xe đây, ai cần thì mình sẽ hỗ trợ. Đúng lúc đó, mình đọc được một số chia sẻ của chị em về việc sắp đến ngày “vượt cạn” nhưng không biết đến BV bằng cách nào. Taxi thì TP cấm hoạt động, đi xe máy thì quá nguy hiểm cho bà bầu, nhất là khi họ đã cận kề giây phút sinh nở. Vì vậy, mình quyết định ưu tiên hỗ trợ chị em” - anh kể.

Sau khi chia sẻ ý tưởng lên mạng xã hội, anh Vũ nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Từ bốn người đầu tiên, đến nay nhóm của anh đã có khoảng 40 tài xế trên khắp TP tình nguyện tham gia. Để các bà bầu liên lạc dễ dàng, anh phân chia địa bàn hoạt động theo nơi ở của tài xế rồi công khai số điện thoại lên mạng xã hội. Kết thúc mỗi chuyến xe, anh thường nhắc mọi người lưu số điện thoại của sản phụ để nhớ những người đã tiếp xúc, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.

“Nhiều người có tấm lòng nhưng không biết phải làm gì hết. Khi mình rủ thì họ tham gia liền, người này rủ người kia, ngày càng nhiều. Đáng mừng là việc làm này cũng đã lan tỏa đến các anh em tài xế công nghệ ở Điện Bàn, Quế Sơn (Quảng Nam), anh em rất nhiệt tình hỗ trợ bà bầu đến BV sinh nở an toàn” - anh hào hứng.

Những chuyến xe nghĩa tình

Tham gia từ những ngày đầu tiên, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (quê Nghệ An) cho biết ngoài nhận chở bà bầu đến BV miễn phí, nhóm còn hỗ trợ đưa họ về tận nhà. Mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, anh em tài xế vẫn thường biếu 100.000, 200.000 đồng để họ có chút tiền bồi dưỡng sau sinh. Nhóm cũng sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp đau ốm, tai nạn nguy kịch để dành xe cấp cứu cho các bệnh nhân COVID-19.

“Mọi người làm vì cái tâm chứ không mong đáp đền. Họ nhắn tin cám ơn thì mình ấm lòng, còn không thì mình cũng vui vẻ, không lăn tăn gì cả. Những lúc gian nan mới thấu hết cái tình của người Đà Nẵng. Với mình, nơi đây từ lâu đã trở thành quê hương thứ hai, mình mong muốn góp một chút sức nhỏ để cùng với nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh, trả lại sự yên bình cho TP” - anh chia sẻ.