Ấm lòng với những suất quà Tết cho người vừa ra tù...

Sáng 2-2, tức ngày 28 Tết âm lịch, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Tam Phú đã có một ngày làm việc mệt nhọc nhưng đầy ý nghĩa. 200 suất súp cua được trao cho các bệnh nhân đã lớn tuổi ở Trung tâm Tâm thần Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM); 34 suất quà trao tận tay cho những người vừa mới ra tù, cả những người chạy xe ôm ngoài đường.



Còn hai ngày nữa là đến Tết, nhà nhà, người người vẫn đang rộn ràng chuẩn bị mọi thứ để đón một cái Tết mới. Nhưng cũng còn đó những phận người không may mắn, còn thiếu thốn nhiều thứ để đón một cái Tết quây quần bên gia đình.

Họ là những người vừa được ra tù, chưa kịp tái hòa nhập với mọi người xung quanh. Họ chưa có công ăn việc làm, chưa thể chăm lo được cho gia đình mình. Công an phường Tam Phú đã vận động anh em cán bộ chiến sĩ ở phường, cùng mạnh thường quân và nhiều anh em cùng chung tay góp sức để mua thêm vài kí gạo, bịch mắm, muối, ít quà bánh để làm quà tặng cho họ.



Những phần quà được trao cho những người vừa ra tù, người chạy xe ôm để đón Tết. ẢNH: T.T.

Trung tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng Công an phường Tam Phú, nói rằng với những người vừa ra tù, tết đến là niềm vui lớn khi họ được đoàn viên với gia đình. Để khuyến khích họ nhanh chóng hòa nhập với mọi người, lo làm ăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, anh em chiến sĩ đã gom góp lại với nhau để hỗ trợ những phần quà nhỏ động viên tinh thần.

“Mình không làm được gì nhiều, thôi thì sức đến đâu làm đến đó. Chúng tôi muốn trao cho họ những phần quà dịp Tết cũng là để động viên, mong ai cũng có tết ấm”, Trung tá Tài chia sẻ.

34 phần quà đã được trao đến tay họ vào sáng nay. Ai cũng vui mừng nhận quà, không quên nói lời cảm ơn.

Kế đó, Công an phường Tam Phú cũng đã tự tay nấu 200 suất súp cua để tặng cho những người già ở Trung tâm Tâm thần Thủ Đức. Hỏi vì sao lại nấu súp cua, mấy anh công an chỉ cười trừ: “Ừ thì mấy cụ già rồi, sức đâu nữa mà nhai. Nấu súp cua cho mấy cụ dễ nuốt”.



200 phần súp cua do chính tay công an phường cùng mạnh thường quân, bảo vệ dân phố nấu và mang đến cho các cụ già ở Trung tâm tâm thần Thủ Đức. ẢNH: T.T.



Các anh nấu súp cua vì sợ các cụ đã già, không nhai được nhiều nên nấu súp cho dễ ăn. ẢNH: T.T.



Những phần quà trao đi trong dịp Tết để chăm lo cho những người chạy xe ôm có cái Tết thật ấm cúng. ẢNH: T.T.



Nồi bánh chưng, bánh tét cuối năm của các cán bộ chiến sĩ công an phường cũng được dành tặng cho người nghèo. ẢNH: T.T.

Rồi sau khi phát hết 200 suất súp cua cho các cụ, mấy anh em chiến sĩ lại chở nhau đến thăm hỏi, tặng một ít lương thực cho những người chạy xe ôm ở ngoài đường. Đến trưa nay, những đòn bánh chưng, bánh tét do chính tay các anh nấu cũng đã ra lò, được đưa đến nhà của những gia đình nghèo khó khác.

28 Tết, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những chiến sĩ công an vẫn dành thời gian để chăm lo, thăm hỏi người dân nghèo. Trung tá Tài nói rằng việc tụi anh làm còn nhỏ lắm, may mắn có nhiều người cùng chung tay nên mới được như vậy.

Cuộc sống cần nhiều hơn những việc làm nhỏ nhặt như thế thôi, để còn biết rằng tình người vẫn còn len lỏi đâu đó, lan tỏa giữa những tấp nập, bộn bề.