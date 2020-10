An Giang: Vinh danh 330 tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 1.600 tỉ

Ngày 30-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ Vinh danh 330 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thay mặt Tỉnh ủy – HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh gửi lời cảm ơn và tri ân đối với toàn thể các cá nhân, tổ chức, DN trong và ngoài tỉnh đã đóng góp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ổn định cuộc sống của nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao hoa và kỷ niệm chương vinh danh các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: HD

Cũng dịp vinh danh tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.

Theo ông Hùng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 14.170 hộ nghèo và 29.414 hộ cận nghèo đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia về mọi mặt để vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tốt đẹp hơn.

9 tháng đầu năm 2020, với sự chung tay góp sức của cộng đồng, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh An Giang đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 172 tỉ đồng.

Từ nguồn vận động nói trên đã chi cất mới 1.500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 53,4 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất, trợ giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khám chữa bệnh trên 367.000 trường hợp.