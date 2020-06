Ăn lá ngón tự tử vì giận vợ, được tổ trực chống COVID-19 cứu

Chiều 12-6, sau một ngày cấp cứu do ngộ độc lá ngón nặng, anh Lương Văn C. (23 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tỉnh trở lại, qua cơn nguy kịch.



Bộ đội Biên phòng của Đồn Biên phòng Keng Đu cứu và chăm sóc sức khỏe chị Xeo Mẹ H. Ảnh: H.THƯỢNG.

Trước đó, chiều tối 11-6, vợ chồng anh C. cãi nhau. Anh C. giận vợ rồi anh đi lên núi tìm lá ngón ăn tự tử. Khi anh C. ngộ độc lá ngón nặng, đang tím tái, khó thở thì may mắn được tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 đóng tại Khe Linh (xã Keng Đu) của Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phát hiện và đưa đi cấp cứu. Lực lượng quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu và Trạm Y tế Keng Đu đã cứu sống được anh C.

Một trường hợp dại dột khác là trước đó, sáng 4-6, do mâu thuẫn với chồng, chị Xeo Mẹ H. (xã Keng Đu) đã rủ con gái là Xeo Thị B. (15 tuổi, học sinh một trường trên địa bàn) lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử.

Sau đó, các thầy, cô giáo không thấy B. nên tổ chức tìm kiếm. B. thì phát hiện hai mẹ con đang ngộ độc lá ngón nặng. Chị H. và em B. được đưa đến trạm y tế cấp cứu. Quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp cùng Trạm y tế xã Keng Đu cứu sống hai mẹ con.