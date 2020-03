Ấp Thừa Lợi bình yên trong phong tỏa chống COVID-19

Sau khi xác nhận một người dân ngụ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre) dương tính với COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã quyết định cách ly cả ấp để phòng, chống dịch.



Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào

Từ 13 giờ ngày 23-3, theo Quyết định số 638/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, lực lượng công an, quân sự, biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại tổ chức chốt chặn, cách ly, không cho người từ ấp Thừa Lợi (còn gọi là Cồn Nghêu), xã Thừa Đức ra ngoài cũng như không cho người từ bên ngoài vào.

“Các lực lượng tổ chức ba chốt chặn, một chốt tại Cống Bể để kiểm tra đường thủy, một chốt tại cầu Hòa Lợi và một chốt tại Cầu Miễu. Với ba chốt chặn hoạt động 24/24 giờ, những con đường vào ấp Thừa Lợi đã được kiểm soát chặt chẽ” - Thiếu tá Nguyễn Minh Ngọc, Công an huyện Bình Đại, thành viên tổ chốt chặn, cho biết.

Cũng theo Thiếu tá Ngọc, trong thời gian bị phong tỏa, cách ly, nếu có trường hợp đặc biệt người dân của ấp cần ra khỏi địa bàn thì tổ sẽ xin ý kiến của ban chỉ đạo huyện quyết định.

“Đối với những người đi vào ấp thì chúng tôi sẽ xác định rõ nhân thân, sau đó sẽ cho tiến hành kiểm tra thân nhiệt rồi mới cho vào. Khi người dân địa phương vào khu vực phong tỏa thì phải đợi đến khi có lệnh hết phong tỏa mới được đi ra. Còn đối với những người lạ, không phải là người địa phương thì tuyệt đối không cho vào” - Thiếu tá Ngọc thông tin thêm.



Chốt chặn điểm cầu Thừa Lợi, lối vào ấp Thừa Lợi. Ảnh: Châu Anh

Người dân an tâm chấp hành lệnh phong tỏa

Ngày 24-3, theo ghi nhận tại điểm chốt chặn điểm cầu Thừa Lợi, cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị phong tỏa vẫn diễn ra bình thường. Ông Lê Văn Tân (52 tuổi, ngụ xã Thới Thuận) bày tỏ sau khi hay tin khu vực gần nhà có người dương tính với COVID-19, gia đình ông cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy chính quyền địa phương và ngành chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp từ phong tỏa đến tuyên truyền nên ông an tâm hơn.

“Hôm qua thấy công an, quân sự tiến hành chốt chặn, phong tỏa, cách ly kiểm soát cả ấp, tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng tôi cũng căn dặn con cháu hạn chế ra đường cho an toàn” - ông Tân nói.

Bà con địa phương rất đồng thuận và chấp hành theo quy định của ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, có mặt tại hiện trường trưa 24-3, PV ghi nhận có vài người đến chốt chặn phản ánh và yêu cầu các cán bộ nơi đây cho người dân được đưa hàng hóa nông sản bán ra ngoài. “Dưa hấu tôi thu hoạch hết rồi, phải cho bán ra ngoài chứ để vầy héo hết” - một người dân phản ánh với lực lượng chức năng.

“Bây giờ trước tiên là sức khỏe của bà con mình trước, chuyện kinh tế gia đình, Nhà nước sẽ có chủ trương để giải quyết cho bà con. Chúng tôi cũng vì sức khỏe chung của cộng đồng, mong các chị thông cảm” - một cán bộ của tổ chốt chặn khuyên người dân.