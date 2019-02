Bà nội trợ và ông nông dân trả lại 120 triệu cho người mất

Ngày 6-2, Công an xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long vừa bàn giao số tiền 120 triệu đồng trả cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 5-2, bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và ông Mai Hữu Lợi (40 tuổi, cùng ngụ ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) đang đứng trước nhà cặp Tỉnh lộ 909 thì phát hiện vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng (34 tuổi, quê Bến Tre, đang đi chúc tết ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đánh rơi một chiếc túi xách.



Công an giao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Bà Quắn và ông Lợi chạy ra nhặt chiếc túi xách và đứng đợi vợ chồng chị Phụng quay lại nhưng không thấy. Do đó, cả hai cùng mở túi xách ra xem thì phát hiện bên trong có 120 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác. Bà Quắn và ông Lợi nhanh chóng mang đến trình báo công an xã Phú Đức để trả lại người đánh rơi.



Bà Thạch Thị Quắn và ông Mai Hữu Lợi.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Đức tiến hành lập biên bản và tạm giữ số tài sản. May mắn bên trong túi xách có số điện thoại và công an xác minh được chị Phụng là người đánh rơi nên sau đó đã bàn giao trả lại tài sản cho khổ chủ.



Được biết, bà Quắn là nội trợ, còn ông Lợi làm nghề nông, cuộc sống bình thường.