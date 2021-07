Các đối tượng và chính sách được hỗ trợ gồm a) Người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ theo mức đóng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. b) Người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức hỗ trợ theo mức đóng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. c) Người sử dụng lao động hỗ trợ kinh phí đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng và tối đa 6 tháng. Kinh phí thực hiện từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định của Luật Việc làm. d) Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000 đồng/người. đ) Người lao động ngừng việc. Mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/người. e) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000.000 đồng/người. e) Người lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm đứt hợp đồng lao động. Ngoài mức hưởng tại điểm d, đ, e được hưởng thêm mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/người. f) Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc phải cách ly y tế. Ngoài mức hưởng tiền ăn tại điểm g, chi phí điều trị được hưởng thêm mức hỗ trợ tối đa: 1.000.000 đồng/trẻ em. g) Người dân phải điều trị nhiễm COVID-19 (FO) hoặc cách ly y tế (F1). Mức hỗ trợ tiền ăn tối đa: 80.000 đồng/người/ngày; thời gian hưởng tối đa 45 ngày với F0 và 21 ngày với F1. h) Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Mức hỗ trợ tối đa: 3.710.000 đồng/người. i) Hộ kinh doanh ngừng hoạt động. Mức hỗ trợ tối đa: 3.000.000 đồng/hộ. k) Người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động ngừng việc, phục hồi sản xuất. Mức hỗ trợ vay tối đa: 3 tháng lương tối thiểu của người lao động tại doanh nghiệp. Riêng người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) mất việc. UBND tỉnh sẽ quyết định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và triển khai sau. * UBND tỉnh cũng đã đồng ý với chủ trương hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong 15 ngày khi hoạt động này tạm dừng (từ ngày 9-7 đến hết ngày 23-7-2021). Mức hỗ trợ là 50 nghìn đồng/ngày/người. Nguồn hỗ trợ trên được lấy từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh. Ngoài ra, do tình hình hiện nay trên địa bàn TP Vũng Tàu phát hiện trường hợp người bán vé số nhiễm COVID-19 nên tỉnh cũng thống nhất chủ trương tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người bán vé số (kể cả đại lý) trên địa bàn tỉnh.