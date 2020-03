Bác thông tin có 16 ca dương tính COVID-19 ở Hội An

Ngày 9-3, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An, cho biết thông tin có 16 ca dương tính COVID-19 ở Hội An là sai sự thật.

Trước đó, tối 8 và khuya 9-3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh có thông tin “Bên công an báo Hội An có 16 ca dương tính” COVID-19. Công an Hội An đã khẳng định không hề có thông tin này và đang vào cuộc điều tra xác minh người tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.





Thông tin Hội An có 16 ca dương tính COVID-19 là không có cơ sở.

Ông Lanh cho hay chức năng của công an không phải làm chuyên môn y tế nên kết quả xét nghiệm COVID-19 không phải do công an thông tin. Kết quả như thế nào sẽ do ngành y tế thông tin.

Tính đến sáng 9-3, tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam xác định có 33 du khách trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay chở ca dương tính với COVID-19 thứ 17) và bảy người đi cùng những người này ở Hội An nên đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến nay, những mẫu xét nghiệm này vẫn chưa có kết quả.