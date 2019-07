Bé sơ sinh tử vong: Đình chỉ một bác sĩ, công an lấy lời khai

Về vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ, chiều 4-7, anh Nguyễn Sỹ Chiến, chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình, cho biết: “Hôm nay, Công an huyện Đức Thọ đã lấy lời khai của chúng tôi. Tôi đã khai báo, cung cấp thông tin là trước khi vợ tôi nhập viện BV Đa khoa huyện Đức Thọ tôi có đưa vợ đi siêu âm thai tại một cơ sở siêu âm.

Cụ thể ngày 21- 6, vợ tôi có siêu âm họ bảo thai tốt, không có vấn đề gì cả. Về chuyên môn thì tôi không biết rõ, chỉ nghe phía BV có nhận là sai quy trình khi vào viện đã không khám kỹ. Khi kíp trực báo rằng con trai vợ chồng tôi vừa sinh ra đã chết thì lúc đó tôi không trực tiếp chứng kiến và làm văn bản mà tôi phải ở với vợ để chăm sóc động viên vợ. Lập văn bản với phía bệnh viện là người thân tôi chứng kiến”.



BV Đa khoa huyện Đức Thọ.

Theo anh Chiến và người thân, họ rất bức xúc khi phía Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo lên Bộ Y tế là bé sơ sinh chết lưu bảy ngày trước. Bởi thời điểm nhận thi hài thai nhi không nghe mùi hôi và trước đó chị Tình đi khám kết quả bình thường.

Trước đó, lãnh đạo BV Đa khoa Đức Thọ lại đưa ra thông tin, cho rằng thai nhi lưu chết trước đó khoảng hai đến ba ngày, bởi nhìn hình ảnh da đã bong tróc, trầy trực, tay và chân sưng lên.

Ngày 4-7, BV Đa khoa huyện Đức Thọ cũng đã tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với BS Nguyễn Hữu Quyền (chuyên môn Răng - Hàm - Mặt) là BS đỡ đẻ chính cho sản phụ Tình. Trước đó, hai nữ hộ sinh Hoàng Thị Trinh và Hoàng Thị Định cũng bị cho tạm nghỉ việc 10 ngày để phục vụ điều tra.

Ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Đức Thọ báo cáo do thiếu bác sĩ Khoa sản nên phải điều BS chuyên Răng Hàm Mặt tham gia ca trực chính và hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ Tình.

Đối với BS Nguyễn Minh Đức (Trưởng khoa Sản) - đỡ đẻ ngôi đầu, sau đó kéo đầu thai nhi bị đứt, đang làm việc bình thường.

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, Công an huyện Đức Thọ đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc của BV Đa khoa huyện Đức Thọ. Hiện Công an huyện Đức Thọ chưa khởi tố vụ án.

Như đã đưa tin, vào sáng 30-6, thai phụ Tình (37 tuổi, trú xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển sinh lần thứ năm và thai nhi ở tuần 35, được người nhà đưa tới BV đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám.



Anh Nguyễn Sỹ Chiến đang chăm sóc động viên vợ là chị Nguyễn Thị Tình.

Chồng chị Tình kể đến 18 giờ 30 cùng ngày, chị Tình đau bụng, bác sĩ cho hay tử cung đã mở hết nên đưa lên bàn sinh. Gần một tiếng sau, anh nhận được thông báo của kíp trực rằng con trai vừa sinh ra đã chết, trên cổ có vết đứt được khâu lại. Sau đó, lãnh đạo BV xác nhận cổ bé trai sơ sinh có vết đứt dài khoảng 8 cm, phải khâu tám mũi.

Trả lời gia đình nạn nhân, BS Nguyễn Minh Đức cho biết, khoảng 19 giờ ngày 30-6, ông nhận thông báo của ê kíp đỡ đẻ về trường hợp sản nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông còn mắc trong tử cung mẹ. Khi ông đến nơi, đầu em bé có một số chỗ trượt da, khi đưa được bé ra ngoài thì bé đã tử vong trước đó. Đại diện BV cho hay kíp trực báo cáo thai nhi đã chết lưu từ trước.

Sáng 2-7, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Trần Đăng Khoa đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan theo đúng quy định nếu có sai phạm.