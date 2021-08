Tối 12-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm lần ba, bé NCB. (3 tuổi, quê xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An)- đi máy bay từ TPHCM về quê Nghệ An, dương tính với SARS-CoV-2.



Các chuyến bay đưa người từ TP.HCM về Nghệ An khi hạ cánh được chính quyền bố trí xe đón, chở đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 7-8, bé B. được người thân đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Ngay sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, bé B. và người thân được chính quyền địa phương bố trí xe ô tô đón, chở đến cách ly tại ký túc xá Trường ĐH Vinh cơ sở 2 (thuộc xã Nghi Ân, TP Vinh).

Ngay trong ngày 7-8 và ngày 9-8, bé B. được lấy mấu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Bé B. được lấy mẫu lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm sáng 12-8, nay cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-COV-2.

Ngoài bé B. trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ tối 12-8), trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 12 ca dương tính mới với COVID-19. Tất cả các ca này đều từ Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội…về quê và đã được cách ly trước đó.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 456 bệnh nhân mắc COVID-19.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận 180 ca trong đó: 66 ca về từ TP.HCM; 95 ca về từ Bình Dương; 5 ca về từ Đồng Nai; 3 ca về từ Bình Phước, 2 ca về từ Long An, 9 lái xe đường dài đi ngang qua (2 người quê Cần Thơ, 1 người quê TP HCM, 1 người quê Kon Tum, 1 người quê Bình Định, 1 người quê Đà Nẵng, 2 người quê Quãng Ngãi, 1 người quê Thừa Thiên- Huế).