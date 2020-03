Bên trong khu cách ly: Chu đáo, yên tâm

Cách ly nhưng vẫn kết nối với bên ngoài BS Trần Văn Khanh, chịu trách nhiệm quản lý khu cách ly quận 2, cho biết khu cách ly có 20 giường, trang thiết bị phòng hộ đảm bảo cho nhân viên y tế an tâm thực hiện nhiệm vụ. Mỗi kíp trực có bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, công ty vệ sinh, bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện cho người cách ly sinh hoạt thoải mái nhất. Quần áo, drap giường đều được thay mỗi ngày, WiFi phát miễn phí. Chịu trách nhiệm khu cách ly quận 3, BS Nguyễn Tấn Sơn, Giám đốc BV quận 3, chia sẻ với sự hỗ trợ tích cực của UBND quận 3, khu cách ly hiện đang thực hiện cách ly 17 người đến từ các vùng Incheon, Daegu, Seoul của Hàn Quốc. Hiện tại tất cả đều khỏe mạnh, không có triệu chứng của bệnh. Do đã thực hiện cách ly người đến từ vùng dịch của Trung Quốc trước đó nên mọi hoạt động ở khu cách ly đã đi vào nền nếp, ổn định. Mỗi phòng đều được trang bị tivi, WiFi để người được cách ly thoải mái sử dụng, liên lạc với bên ngoài.