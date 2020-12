Bệnh nhân 1440 khai bất nhất, gây khó cơ quan chức năng

Sáng 27-12, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho hay ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp cùng các tỉnh An Giang và Tây Ninh xác minh, làm rõ thông tin bệnh nhân (BN) 1440 nhập cảnh trái phép.

Sau khi công bố trường hợp BN 1440, nhiều thông tin cho rằng BN này nhập cảnh từ tỉnh An Giang chứ không phải từ biên giới Tây Ninh như lời khai của BN. Trả lời vấn đề này, bà Thanh cho biết hiện ngành chức năng đang phối hợp để làm việc với BN 1440.

“Có thể do tinh thần BN đang trong lúc hoang mang, lo sợ. Trường hợp khai gian dối thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định” - phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Công an Vĩnh Long: Sẽ căn cứ thực tế để xử lý BN 1440

Liên quan đến việc BN 1440 có gian dối trong khai báo với cơ quan chức năng về hành trình di chuyển hay không, trưa 27-12, thông tin với báo chí, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết sáng cùng ngày công an đã trực tiếp lấy lời khai đối với BN 1440 nhưng lời khai của người này còn khá lan man.

Theo Đại tá Tính, hiện tỉnh Vĩnh Long ưu tiên tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước. Quan điểm của tỉnh là phải nắm rõ đường đi của BN để ưu tiên thực hiện công tác phòng, chống dịch.

“Sau khi kết thúc phòng, chống dịch xong, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào thực tế, thái độ của BN và tiến hành các bước xử lý theo quy định pháp luật. Cán bộ làm nhiệm vụ đã động viên để BN bình tâm và thông tin chính xác về lịch trình đã di chuyển, các đầu mối đã tiếp xúc để triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh” - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm.



Thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho hành khách trước khi lên xe tại Bến xe Cần Thơ. Ảnh: ANH HÀO

An Giang họp khẩn, Cần Thơ kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh Trong ngày 27-12, tỉnh An Giang phải tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng An Giang, cho biết lời khai của BN về vị trí nhập cảnh có mâu thuẫn với nhau. Theo đó, ban đầu BN khai nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh, sau lại nói ở Long Bình (An Giang). Do đó, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã cử tổ công tác đến Vĩnh Long làm việc với cơ quan chức năng tỉnh này và làm việc trực tuyến với BN 1440 để nắm lịch trình chính xác. Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, cho biết sáng cùng ngày huyện đã phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành kiểm tra vị trí theo như đoạn video lời khai của BN 1440 (biên phòng tỉnh Tây Ninh cung cấp) thì có một số chi tiết không phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang “treo thưởng”: “Người dân phát hiện có đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới báo địa phương sẽ được ban chỉ đạo thưởng nóng. Nếu như tố giác các đối tượng chuyên lập đường dây vận chuyển người trái phép qua biên giới thì mức thưởng sẽ cao hơn nữa. Còn những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm”.

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cũng cho rằng lời khai của BN không chính xác. Bởi vì từ cửa khẩu Long Bình về Vĩnh Long sẽ gần hơn, tại sao người dẫn (nếu có) BN lại đi ngược về Long An rồi mới vòng lại Vĩnh Long, khoảng cách rất xa và mất thời gian?

Theo Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca mắc. Tuy nhiên, hiện tình hình COVID-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp, có ca nhiễm trong cộng đồng, trong khi đó số người dân từ Campuchia di cư về Việt Nam rất nhiều nên nguy cơ cao dịch bệnh lây lan ở tỉnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngày 27-12, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cũng đã ký ban hành Công văn số 4049 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, người đứng đầu UBND TP giao giám đốc Sở Y tế khẩn cấp kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cạnh đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát người có nguy cơ và tiến hành khoanh vùng, cách ly, theo dõi sức khỏe trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, trung tâm y tế các địa phương tiến hành rà soát các trường hợp nhập cảnh, các trường hợp liên quan đến COVID-19 để nhanh chóng tiến hành xét nghiệm…•