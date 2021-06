Nhiều phụ huynh sẵn lòng tham gia Ban đầu, bếp ăn do thầy Đặng khởi xướng với sự tham gia của một số GV. Nhận thấy ý nghĩa nhân văn do hoạt động mang lại, chi bộ nhà trường đã chọn mô hình này để đăng ký là việc làm tiêu biểu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, GV nhà trường được chia sẻ, tiếp sức cho bà con lao động nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhà trường tạo mọi điều kiện về bếp, các vật dụng nấu nướng để nhóm có không gian chuẩn bị 200 suất ăn mỗi tháng. Về kinh phí thì cái chính là mỗi người tự nguyện đóng góp, nếu không đủ, chúng tôi sẽ vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ. Nhiều phụ huynh thấy phong trào hay và ý nghĩa nên cũng rất sẵn lòng tham gia cùng với nhà trường. Cô TRƯƠNG THỊ HỒNG THANH, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Hồ