Bị phạt vì đang cách ly lại đi uống rượu, ra chợ

Ngày 17-8, lãnh đạo UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết đã phạt hành chính anh Nguyễn Cảnh N. (trú xã Xuân Thành) hai triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế (theo Điều 10, Nghị định 176/2013 NĐ- CP của Chính phủ).



BV Đa khoa huyện Yên Thành yêu cầu những người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi không vào cổng chính mà vào cổng riêng. Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó, anh N. đi làm ở Đà Nẵng. Ngày 3-8, khi TP Đà Nẵng đang có dịch COVID-19 thì anh N. trở về quê nhà ở xóm Đồng Xuân, xã Xuân Thành.

Khi về đến nhà, anh N. có lên Trạm Y tế xã Xuân Thành khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe. Sau đó, anh N. được cho về cách ly 14 ngày tại nhà.

Khi đang cách ly tại nhà thì ngày 8-8, anh N. đi đến nhà một người dân rồi tụ tập uống rượu và bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đến ngày 14-8, anh N. lại tự ý rời nhà đến khu vực chợ ở xã Xuân Thành gặp nhiều người để mua sắm khiến nhiều người lo lắng.

Sau khi bị phạt hành chính, anh N. đã cam kết cách ly nghiêm túc, đúng quy định của ngành y tế.



Công an xã Diễn Đoài (Công an huyện Diễn Châu) làm việc với ông C.

+ Ngày 17-8, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông NQC (trú xã Diễn Đoài) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo điểm b, khoản 1, Điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

Trước đó, ngày 3-8, ông C. là người trở về từ vùng có dịch COVID-19 nên phải cách ly tại Trạm Y tế xã Diễn Đoài. Tuy nhiên, khi ông C. đang cách ly y tế trong thời gian 14 ngày thì vào tối 13-8, ông C. tự ý rời khu vực cách ly.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu ông C. trở lại cách ly y tế. Công an xã Diễn Đoàn đã lập biên bản sự việc và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông C.