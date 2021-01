Bí thư, Chủ tịch tỉnh lì xì du khách xông đất Bình Thuận

Ngày 27-1, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTT&DL Bình Thuận đã ký văn bản chuẩn bị chào đón và chúc Tết những du khách đầu tiên xông đất Bình Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Resort Hoàng Ngọc

Nhằm thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với du khách đã yêu mến và ủng hộ du lịch Bình Thuận. Qua đó tạo ấn tượng, sáng Mùng 1 Tết Tân Sửu (nhằm ngày 12-2), ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch sẽ đến Hoàng Ngọc Resort & Spa để thăm, chúc Tết đại diện doanh nghiệp và du khách lưu trú tại đây.



Theo Sở VHTT&DL, lý do chọn Hoàng Ngọc Resort để thăm, chúc Tết do đây là một trong những resort 4 sao thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Hoàng Ngọc Resort là một trong những doanh nghiệp du lịch tiên phong hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh để phòng chống dịch; ủng hộ 300 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Resort còn tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Thuận. Tham gia nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trong đợt dịch COVID-19, resort tạm ngưng hoạt động để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp để phục vụ du khách, đồng thời thực hiện một số chính sách hỗ trợ nhân viên giảm bớt khó khăn do dịch bệnh.

Hoàng Ngọc Resort vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn an toàn du lịch (Safety Standard).

Đặc biệt. cũng trong sáng mùng 1 Tết, Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND và ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Ga Phan Thiết. Chào đón những du khách đầu tiên đến với Bình Thuận Tết Tân Sửu năm 2021. Lãnh đạo Bình Thuận sẽ tặng hoa, lì xì và tặng quà cho du khách.