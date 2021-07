Ngày 1-7, ngành y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhân thêm 48 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm (tính từ đợt dịch thứ 4) lên 455 ca.



Số ca dương tính tại Công ty WANEK 2 đang tăng lên mỗi ngày. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, 26 ca liên quan đến ổ dịch tại Công ty WANEK 2; 3 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm Công ty House Wares; 4 ca liên quan đến khu nhà trọ số 36-Đức Tân (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An); 3 ca ở TP. HCM (khám sàng lọc phát hiện dương tính); 1 ca ở khu cách ly Bến Cát và 11 ca liên quan ổ dịch mới tại nhà trọ số 57 (đường 21, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An).

Tính đến thời điểm này, tại Bình Dương dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 32 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.



Tối 30-6 ngành y tế Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệp cho khoảng 4000 người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Vào tối qua, Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4.000 người dân (chủ yếu là công nhân) gần khu vực Công ty WANEK 2.

Tổng cộng, ngành y tế tỉnh này đã lấy mẫu sàng lọc 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao.

Ngoài ra, Bình Dương còn thành lập 100 tổ kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo.