Bình Dương: Cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 4-8, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tiếp nhận 6 công dân Trung Quốc và một tài xế người Việt Nam về cách ly tại đây.



Theo thông tin PLO nắm được, 6 người Trung Quốc (3 nam, 3 nữ) cùng 1 nam tài xế (HKTT tại Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng TP.Dĩ An phát hiện vào ngày 3-8.

Sau đó, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An kiểm tra. Bước đầu, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi họp bàn thống nhất với Sở Y tế, lực lượng chức năng đã đưa cả 7 người đến Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng bắt buộc cách ly.

Ngày mai (5-8), Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những người này. Sau thời gian cách ly, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.