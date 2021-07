Ngày 2-7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm COVID-19 sàng lọc diện rộng bằng phương pháp Realtime-PCR cho người dân tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao.



Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1 triệu dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bắt đầu từ ngày 1-7, thời gian lấy mẫu hằng ngày từ 14 giờ trở đi.

Theo tính toán, sẽ có khoảng 1 triệu người sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng như: công nhân nhà trọ, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà trọ, người buôn bán ở các chợ hoặc hàng quán xung quanh các khu nhà trọ, khu vực bến xe có tần suất tụ tập đông người hàng ngày được lấy mẫu xét nghiệm.

Việc lấy mẫu được triển khai tại một số phường của TP Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, Hòa Phú, Phú Tân); TP Thuận An (phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao); thị xã Tân Uyên (phường Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Khánh Bình); thị xã Bến Cát (phường Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi, An Tây, Mỹ Phước) và toàn bộ các phường của TP.Dĩ An.

Tính đến hết ngày 1-7, Bình Dương ghi nhận thêm 90 ca nhiễm COVID-19. Đây là còn số ca nhiễm cao nhất tỉnh này ghi nhận từ trước đến nay.

Tổng cộng, Bình Dương ghi nhận 497 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (tính từ đợt dịch thứ 4) bao gồm: 31 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 281 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung, 185 trường hợp phát hiện trong các khu phong tỏa.

Hiện tại, dịch bệnh đã xuất hiện ở 36 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.