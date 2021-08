Số ca F0 tại Bình Dương vẫn đang tiếp tục tăng cao. Với quyết tâm “bắt” hết F0 ra khỏi cộng đồng để nhanh chóng tạo “vùng xanh”, chính quyền tỉnh này đã sử dụng biện pháp mạnh “khóa chặt, đông cứng” tại 15 phường của TP Dĩ An, TP Thuận An và thị xã Tân Uyên là “vùng đỏ đậm đặc” để quét sạch F0 trong vòng 5 ngày.

Cụ thể, 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp) và 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa) sẽ bị “khóa chặt" trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22-8.

Khác với 11 phường của thị xã Tân Uyên và TP Thuận An thì 4 phường tại TP Dĩ An gồm: Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa chỉ “khóa” trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày 23-8.

Trong suốt thời gian này, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, người dân “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tuyệt đối “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”. Lực lượng chính quyền địa phương phối hợp với quân đội sẽ cung cấp lương thực đến cho người dân.

Sau đây là hình ảnh chính quyền địa phương đang ngày đêm hỗ trợ người dân:



Lực lượng bộ đội hỗ trợ phường An Phú (TP Thuận An) vận chuyển gạo để hỗ trợ người dân.



Lực lượng tình nguyện viên (giáo viên), chia gạo vào từng bao nhỏ để phát đến tận tay người dân.



















Các địa phương huy động tối đa lực lượng để phân chia lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời đưa đến tay người dân, không để bất kỳ người dân nào thiếu lương thực. Hình ảnh ghi nhận tại các phường ở TP Thuận An.







Người dân vui mừng khi nhận gạo và nhu yếu phẩm từ chính quyền địa phương.



Các đội lấy mẫu lưu động cũng đang khẩn trương lấy mẫu trên diện rộng để "quét" F0 trong vòng 5 ngày.



Các trường hợp test nhanh dương tính được đưa đến khu cách ly tạm thời để chờ xét nghiệm PCR. Hình ảnh các F0 vui vẻ vào các khu cách ly tạm thời, đồng lòng, đồng sức cùng chính quyền địa phương chiến thắng đại dịch.