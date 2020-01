Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm người dân Sa Ná

Trong hai ngày 15 và 16-1, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết bà con nhân dân vùng lũ tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng quà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại bản Sa Ná. Ảnh: AH

Cách đây hơn 5 tháng, vào tháng 8-2019, trận lũ quét kinh hoàng đã ập xuống bản Sa Ná khiến 13 người chết và mất tích; 113 ngôi nhà của người dân bị trôi, sập và phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình hạ tầng như trường học, giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng.



Ngay sau cơn lũ, Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, đã tập trung khôi phục, tái thiết thiên tai một cách kịp thời. Đặc biệt là khu tái định cư bản Sa Ná đã được hoàn thành trước ngày 31-11-2019, giúp người dân trong bản kịp thời đón Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng cây giống cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở Sa Ná. Ảnh: AH

Chung vui với người dân nơi đây, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao quà và cây giống ăn quả cho 51 hộ dân bản Sa Ná. Đồng thời, Bộ trưởng cũng tặng 50 bộ kẻng báo hiệu thiên tai cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa.



Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, Bộ trưởng hi vọng người dân bản Sa Ná tiếp tục vượt qua mất mát do thiên tai, tiếp tục kiên cường vươn lên dựng xây lại bản làng, phát triển kinh tế để đời sống thêm ấm no, hạnh phúc.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng quà cho hộ gia đình cụ Đỗ Thị Mơ. Ảnh: AH

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đến thăm hộ gia đình cụ Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), là hộ tự nguyện vươn lên thoát nghèo.



Bộ trưởng tặng cây trồng cho cụ Đỗ Thị Mơ. Ảnh: AH

Sau khi hỏi thăm sức khỏe, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã tặng hộ gia đình cụ Đỗ Thị Mơ một số cây chuối giống tiêu hồng, xoài và giống gà ri chân vàng để gia đình phát triển kinh tế.