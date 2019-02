Cả nhà dắt nhau đi dâng lễ chùa Hương từ nửa đêm

Theo số liệu từ Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), chỉ trong ba ngày (mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tết Kỷ Hợi), hơn 120.000 lượt du khách đã đổ về đây trẩy hội.



Trong đó, tính riêng trong ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết), gần 47.000 lượt du khách đã đến với chùa Hương.



Cũng giống như mọi năm, ngày chính hội (10-2) trùng với ngày nghỉ nên dự kiến lượng khách đổ về đây là rất lớn. ẢNH: TUYẾN PHAN







Lo ngại tình trạng chen lấn, rất nhiều gia đình đã lựa chọn phương án đi lễ ngay trong đêm 9-2 rồi quay trở về khi trời còn tờ mờ sáng. ẢNH: T.P

Anh Bùi Văn Hưng (34 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình mình gồm 8 người, chuẩn bị đồ ăn và thức uống tới chùa Hương lúc 21 giờ. Tiếp đó, gia đình anh thuê đò để di chuyển vào khu vực bên trong các di tích, dự kiến khoảng 1-2 giờ sáng thì quay trở ra.



Không chỉ gia đình anh Hưng, đây cũng là phương án lựa chọn của rất nhiều gia đình khác. Thậm chí, một số còn dắt díu theo cả con nhỏ đưa đi lễ từ nửa đêm.



Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi chùa từ sáng sớm. ẢNH: TUYẾN PHAN

Trong một diễn biến khác, nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự cho mùa lễ hội năm nay, gần 200 cán bộ của Công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức và Công an các xã lân cận được huy động.



Các chuyến đò hoạt động từ nửa đêm phục vụ người đi lễ. ẢNH: TUYẾN PHAN

Lực lượng chức năng thành lập 16 chốt trạm từ ngã tư Tế Tiêu đến bên trong khu vực di tích chùa Hương, trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm.





Năm nay, Ban tổ chức lễ hội tiếp tục quy định không cho xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng Suối Yến, nhằm giữ gìn nét đẹp tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.