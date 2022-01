Hà Nội mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện lớn mang tên “Mừng Đảng - Mừng xuân Nhâm Dần 2022” kéo dài từ ngày 28-1 đến 15-2. Các hoạt động đa dạng được Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức dịp này gồm: Lễ dựng cây nêu, lễ cáo yết Thành Hoàng, giao lưu văn hóa nghệ thuật tết Việt 2022, sắp đặt không gian đón tết xưa trong ngôi nhà truyền thống đồng bằng Bắc bộ của người Việt, giới thiệu con giáp của năm Nhâm Dần, trưng bày tranh chủ đề hổ của nhóm họa sĩ Hà Nội tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ)...

Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở diễn kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và xiếc Thượng Thiên Thánh Mẫu vào 20 giờ các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tết, tại Rạp xiếc Trung ương.

Sau tết Nhâm Dần 2022, vở diễn Nước non vạn dặm cũng được dự kiến ra mắt tại Nhà hát lớn (Hà Nội), sau đó sẽ được đưa đi biểu diễn ở một số địa phương như Nghệ An, TP.HCM, TP Huế (Thừa Thiên-Huế), TP Phan Thiết (Bình Thuận) và một số nơi khác.

Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục ra mắt chương trình “Múa rối du xuân với 5K”. Chương trình gồm có ba tiết mục: “Múa nón Việt”, “Đánh đu”, “Chung tay đẩy lùi COVID” (Corona xa ta ra). Việc kết hợp khéo léo giữa các trò chơi dân gian với nghệ thuật múa rối càng làm cho chương trình tăng thêm vẻ đẹp đậm đà bản sắc văn hóa. V.THỊNH

Đà Nẵng: Đón chuyến bay đầu tiên xông đất

vào sáng mùng 1 tết

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP tổ chức chiếu phim mừng Đảng, đón xuân phục vụ người dân và du khách từ ngày 28-1 đến 14-2 tại rạp Lê Độ với bốn suất chiếu/ngày. Ba phim được chọn là Siêu anh hùng, Chìa khóa trăm tỉ và Người lắng nghe.

Từ mùng 1 đến mùng 10 tết, mọi người có thể trải nghiệm các hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng như: In tranh hổ Nhâm Dần, trang trí và viết thiệp tết, tô màu tranh hổ, vào vai họa sĩ cùng trang phục và họa cụ của họa sĩ, check-in tết Nhâm Dần.

Đặc biệt, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sẽ phục vụ khán giả chương trình nghệ thuật với các vở diễn Nghêu sò ốc hến, Ngược sóng, Trần Bình Trọng, Thoại Khanh Châu Tuấn vào 15 giờ từ mùng 2 đến mùng 5 tết. Trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu, đơn vị sẽ biểu diễn và phát sóng trực tuyến.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (ghi hình, phát sóng trên nền tảng số); biểu diễn nghệ thuật và tổng kết trao giải cuộc thi “Tài năng nghệ thuật Xuân và Tuổi trẻ” tại bờ đông cầu Sông Hàn; hát dân ca, hô bài chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc tại đường Trần Hưng Đạo, phía nam bờ đông cầu Rồng.Triển lãm tranh Vietnam Urban Arts gồm tám bức tranh khổ lớn của các nghệ sĩ trẻ của nghệ thuật đường phố Việt Nam cùng hai nghệ sĩ khách mời Pháp về chủ đề liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Sự kiện diễn ra từ ngày 25-2 đến 17-3 tại Công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng điêu khắc Chăm).

TP sẽ tổ chức đón chuyến bay đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào sáng mùng 1 tết. TÂM AN

Khánh Hòa sẵn sàng đón khách nghỉ tết

Tại Vinpearl Nha Trang tổ chức lễ hội với chủ đề “Xuân thanh tân”, hứa hẹn đem đến cho du khách một kỳ nghỉ vui tươi. VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre) tái hiện phiên chợ quê ngày tết tại quảng trường Đại Dương với hàng chục gian hàng ẩm thực để khách đến tham quan và thưởng thức. Đồng thời, VinWonders tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, nhảy sạp, nặn tò he, đi cầu khỉ… Bên cạnh đó, nhiều khu giải trí như Công viên du lịch Yang Bay, khu du lịch đảo Hoa Lan và đảo khỉ, khu du lịch sinh thái Ba Hồ… trang trí, trồng hoa, tổ chức nhiều hoạt động để du khách đến vui xuân.

Tại TP Nha Trang, Hội hoa xuân diễn ra tại Công viên Yến Phi và Công viên Thiếu nhi khai mạc vào tối 25-1 (23 tháng Chạp) và kết thúc vào ngày 5-2 (mùng 5 tết). Ngoài ra còn có những gian hàng cây hoa cảnh với hơn 400 tác phẩm thuộc các bộ môn: Phong lan, bonsai tiểu - trung - đại, tiểu cảnh, đá cảnh, cây khô mỹ thuật, cùng rất nhiều loài hoa trang trí đẹp mắt, quà lưu niệm để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Check-in Nha Trang - Khánh Hòa” trên fanpage cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Cuộc thi nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế, truyền tải tình yêu khám phá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa của du khách bốn phương. Thông qua cuộc thi góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. CÔNG NGUYÊN



Đường hoa mai tại làng hoa Sa Đéc. Ảnh: CHÂU ANH

Du lịch miền Tây ngày tết

TP Cần Thơ: Du khách đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở huyện Phong Điền, đây là địa điểm du khách có thể vãn cảnh và cầu lộc, cầu an, cầu may dịp năm mới. Cạnh đó, du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn đặc trưng miền Tây tại các khu du lịch Mỹ Khánh, Ông Đề...

Đồng Tháp: Tham quan, chụp ảnh kỷ niệm tại làng hoa Sa Đéc với nhiều loài hoa đẹp. Trong đó có điểm nhấn thu hút nhiều du khách là con đường hoa mai, bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ trên đường Sa Nhiên.

Kiên Giang: Nghỉ dưỡng tại TP đảo Phú Quốc hay đến TP Hà Tiên tham quan khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử với quần thể danh thắng Hòn Phụ Tử gồm nhiều hang động, núi đá có hình thù đặc sắc, bờ biển cát vàng tự nhiên...

Hậu Giang: Tàu nhà hàng Xà No là sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Tàu có sức chứa khoảng 200 người, bến đặt tại khách sạn Bông Sen, từ đây tàu sẽ xuôi dòng Xà No đưa du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp sông nước Hậu Giang.

Du khách đến Sóc Trăng viếng các chùa nổi tiếng với kiểu kiến trúc tiêu biểu của đồng bào dân tộc Khmer như chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét, chùa Kh’leang...

Hay đến Cà Mau tham quan Hòn Đá Bạc hoang sơ và kỳ thú, đến đầm Thị Tường - đầm nước tự nhiên có diện tích lớn nhất ĐBSCL, được mệnh danh là “biển hồ giữa đồng bằng”, khám phá rừng ngập mặn Cà Mau - khu rừng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới, sau rừng Amazon ở Nam Mỹ… CHÂU ANH