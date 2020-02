Cách ly những người tiếp xúc du khách Trung Quốc nhiễm nCoV

Trưa 5-2, trao đổi với PLO, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho hay ngành y tế tỉnh này đang tiến hành cách ly, hướng dẫn tự cách ly tại chỗ đối với những người từng tiếp xúc với một du khách Trung Quốc bị nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV).



Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - nơi thực hiện hai chuyến bay chở vị khách Trung Quốc bị nhiễm nCoV.

“Sở Y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ. Bước đầu xác định có khá nhiều người từng tiếp xúc với vị khách Trung Quốc bị nhiễm nCoV. Ngành y tế đang tiến hành các bước, trong đó có cách ly, hướng dẫn tự cách ly tại chỗ những người từng tiếp xúc với du khách Trung Quốc bị nhiễm nCoV. Ghi nhận bước đầu là sức khỏe những người từng tiếp xúc này chưa có gì bất thường” - ông Bùi Xuân Minh thông tin và cho biết thêm Sở Y tế sẽ có báo cáo vụ việc này cho UBND tỉnh trước 15 giờ chiều nay.

Trước đó, ngày 3-2, Tổng cục Hàng không có công văn hỏa tốc thông báo sự việc một du khách Trung Quốc đi đường hàng không, đến lưu trú tại Nha Trang, sau đó về nước thì bị phát hiện nhiễm nCoV. Theo đó, hành khách tên DC (46 tuổi, quê Trịnh Châu, Trung Quốc) đi trên chuyến bay VN705 của Vietnam Airlines (VNA) từ Trịnh Châu đến Nha Trang ngày 23-1 và trở về trên chuyến bay VN704 Nha Trang - Trịnh Châu cũng của VNA ngày 28-1.



Công văn hỏa tốc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Trên chuyến bay trở về Trịnh Châu, ông C. bị sốt, nghi ngờ nhiễm virus nCoV nên được cách ly ngay sau khi hạ cánh. Ngày 29-1, ông C. được đưa vào bệnh viện khám tại Trịnh Châu. Hôm sau, bệnh viện xác nhận ông C. bị nhiễm nCoV.

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, trong thời gian lưu lại tại Nha Trang từ ngày 23 đến 28-1, ông C. ở tại hai khách sạn. Trong các ngày 24, 26, 27 và 28-1, ông C. đến bệnh viện ở Nha Trang để kiểm tra sức khỏe. Nhiều người đã tiếp xúc với ông C. trong thời gian ở Nha Trang như lễ tân, nhân viên các khách sạn mà ông lưu trú, hướng dẫn viên du lịch, tài xế xe buýt, các phiên dịch…

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã khử trùng các máy bay đã thực hiện hai chuyến bay Trịnh Châu - Nha Trang, Nha Trang - Trịnh Châu chở ông C. đồng thời yêu cầu hai tổ bay gồm phi công, tiếp viên tự cách ly, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe.