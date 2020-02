Cách ly tập trung hơn 300 công nhân Trung Quốc tại Hải Phòng

Ngày 6-2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona TP Hải Phòng, đã phê duyệt danh sách 311 người bị áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế.

Theo đó, 311 trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế là những người từ vùng dịch vào Hải Phòng sau 2-2, trong đó chủ yếu là công nhân Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.



Lãnh đạo Sở Y tế và BV Hữu nghị Việt Tiệp kiểm tra khu vực cách ly y tế

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được xác định có nguy cơ lây nhiễm nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.



Quyết định này được đưa ra căn cứ theo đề nghị của giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng về việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Corona theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Các trường hợp này bị áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly tập trung trong 14 ngày tại Cơ sở 2 BV Hữu nghị Việt Tiệp (xã An Đồng, huyện An Dương). Thời gian tiếp nhận các trường hợp bị cách ly, cưỡng chế cách ly từ 9 giờ sáng tới 15 giờ chiều 7-2.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn, nghỉ, quản lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung.

Công an TP chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Dương và cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm cách ly y tế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những người thuộc diện phải cách ly nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế, những người bị cách ly không được tiếp xúc trực tiếp với người thân, không được ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh, theo quy định. Những người bị cách ly được miễn viện phí áp dụng chế độ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 101/2010.