Cái tết bình an của mẹ con bé Bình An

Chuyện về “người mẹ cổ tích” Chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi đã mang thai hơn ba tháng. Mong muốn con được chào đời, chị đã từ chối điều trị ung thư. Tuy nhiên, khi thai kỳ ở tuần 22 chị đã phải trải qua hai đợt hóa trị. Gần hai tháng nằm bệnh viện, chị chỉ có thể ngồi 24/24 giờ để thở, mỗi ngày ngủ hai tiếng, mệt mỏi, đau đớn do ung thư vú đã di căn xương, phổi. Ngày 22-5, sau khi cân nhắc đảm bảo an toàn của cả mẹ và con, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai ở tuần thứ 31. Trong quá trình mổ lấy thai, do sản phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho chị ở tư thế ngồi. Từ ngày được xuất viện về nhà đến nay, bé Bình An lên cân đều đặn và cứng cáp hẳn. Khi mới sinh ra bé chỉ có 1,5 kg nhưng khi được bốn tháng, bé đã lên 4 kg. Những tháng tiếp theo lên đều trung bình 1 kg/tháng, đến nay bé sinh non ngày nào đã gần 9 kg.