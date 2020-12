Cần có giải pháp thận trọng, toàn diện với thuốc lá thế hệ mới

Chuyên gia quốc tế: Cần nghiên cứu sâu hơn để quản lý thuốc lá thế hệ mới hiệu quả hơn Một hội thảo trực tuyến toàn cầu kéo dài hai ngày về thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới vừa được tổ chức tại Anh (ngày 3 và 4-12) với sự tham gia của hơn 35 chuyên gia quốc tế đã ghi nhận những ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề quản lý thuốc lá thế hệ mới. Ông Martin Dockrell, Giám đốc Chương trình Kiểm soát Thuốc lá (thuộc Y tế Công cộng Anh Quốc), cho rằng việc điều chỉnh các quy định về thuốc lá và sản phẩm liên quan là điều cần thiết. Để tạo sân chơi công bằng cho tất cả sản phẩm thuốc lá, các nhà làm luật cần phải làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có việc hệ thống quy định pháp luật phải phân biệt rõ ràng giữa các sản phẩm (thuốc lá truyền thống, thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nhai), từ đó sẽ quản lý dễ dàng hơn. Trong khi đó, theo Giáo sư Dorothy Hatsukami (Khoa Tâm thần học và Khoa học Hành vi, Đại học Minnesota), Hoa Kỳ, trước đây có nhiều người không ủng hộ thuốc lá điện tử và có định kiến với loại thuốc lá này. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đang thay đổi khi có các bằng chứng khoa học về việc thuốc lá thế hệ mới có tiềm năng giảm thiểu tác hại. Còn ông Alan Boobis, giáo sư về chất độc học tại Đại học Imperial College London, cho rằng ảnh hưởng của các hóa chất trong thuốc lá và thuốc lá điện tử sẽ không chỉ phụ thuộc vào độc tính bên trong của chúng, mà còn do thực tế sử dụng. Các bằng chứng thực tế trong việc sử dụng các loại thuốc lá cho thấy rằng rủi ro do thuốc lá điện tử gây ra cho người dùng về cơ bản là ít hơn so với thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, một số nhà làm luật cũng như những nhà khoa học tại hội thảo cũng khẳng định rằng cần có những bước đi thận trọng và nghiên cứu sâu hơn để quản lý các loại thuốc lá thế hệ mới này hiệu quả hơn.