Cảnh báo nạn 'like cho chết' trên mạng xã hội

Đó là chia sẻ thẳng thắn của TS tâm lý Lê Đào Hòa An, Giám đốc chiến lược Trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý và hướng nghiệp 4.0 tại tọa đàm “Văn hóa ứng xử người học trên mạng xã hội” do báo Tiền phong phối hợp cùng Đại học Mở TP.HCM tổ chức ngày 29-10.



Theo TS An, nhu cầu thể hiện bản sắc cá nhân của người trẻ rất lớn nhưng khả năng của bản thân thì không đáp ứng được. Do đó các bạn trẻ đã tìm những cách thể hiện một cách lệch lạc, chẳng hạn như có những bạn đăng lên mạng xã hội (MXH) rằng đủ mấy ngàn like sẽ đốt trường, tự thiêu, đủ like sẽ cởi.... Khi đăng thì nhiều bạn cho rằng chỉ để vui nhưng kéo theo đó là số like tăng chóng mặt, vượt dự tính ban đầu khiến nhiều bạn buộc phải làm điều mình đã nói.

“Với nhiều bạn trẻ, việc nhấn like không phải vì thích mà là "like cho chết", vô cùng nguy hiểm” - TS An nói.



TS Hòa An chia sẻ ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: PHẠM ANH

BS Hồ Nhật Quang, Giám đốc Công ty đào tạo huấn luyện Thân Tâm Trí, chia sẻ: "Rất nhiều bệnh nhân tôi điều trị khi xem các nội dung họ đăng tải có thể biết được họ đang gặp vấn đề gì. MXH như một công cụ giúp bạn chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng làm sao để các bạn thật sự hiểu được những gì mà bạn đang làm mới là vấn đề. Nhiều bạn trẻ đăng lên Facebook những vấn đề rất tiêu cực, nếu bạn không like hoặc share thật sự thì không biết người đăng tin ấy có đang bị tổn thương hay không".

"Khi dùng MXH nhiều bạn dễ mắc bệnh hoang tưởng. Muốn trị liệu thì phải quay lại giá trị thực, tạm dừng MXH một thời gian để lắng lại suy nghĩ, nhận thức trong cuộc sống thực tế của mình” - BS Quang tư vấn.



BS Quang Nhật đang chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: PHẠM ANH

Ở một góc nhìn khác về tiêu cực trên mạng xã hội, Thiếu tá, TS Xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Trường ĐH An ninh nhân dân, cho biết khi tham gia vào MXH sẽ tạo ra cho con người những cảm giác thỏa mãn, tạo nên giá trị ảo, ganh tỵ, ném đá… Do đó, khi tham gia MXH, người trẻ cần tuân thủ những quy tắc cơ bản như: nếu không nói được những điều lạc quan thì nên giữ im lặng; tế nhị tôn trọng người khác; hãy nhớ rằng những gì chia sẻ trên mạng xã hội là một sự phản ánh của con người bạn hay tính cách, lối sống của bạn.

Cạnh đó, không nên và không cần thiết phải đăng tải hình ảnh của bản thân lên MXH; tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh luận trên mạng; nhận diện và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải; thể hiện quan điểm, chính kiến trong việc xây dựng xã hội, đất nước; chú trọng chia sẻ những điều hay...